Girona destina 800.000 euros a la reforma de la vorera de l'Avellaneda

L'Ajuntament de Girona ha aprovat recentment de forma definitiva el projecte de reforma de la vorera est del carrer de Barcelona a la zona de l'Avellaneda. Concretament, s'actuarà en el tram ubicat entre el carrer del 8 de març de 1908 i la rotonda de Fornells

Actualment, la vorera en el tram final del carrer de Barcelona només està pavimentada a la zona del principi i en un espai entremig. Amb aquesta actuació es complementarà la vorera i se li donarà la continuïtat necessària per tal d'assegurar la mobilitat en condicions de seguretat i accessibilitat per als vianants. A més, s'aprofitaran les obres per pavimentar la mitjana central del vial.

"Tinc un compromís amb la reforma de la carretera Barcelona, perquè sigui una via d'entrada a la ciutat cada vegada més amable i centrada en les persones. Aquesta actuació va en aquesta línia precisament en un sector, l'Avellaneda, on mai s'havia prioritzat el vianant davant dels vehicles i on era una necessitat dotar de voreres dignes aquest espai", ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

L'actuació servirà també per implementar un carril bici al llarg del carrer de Barcelona que connecti l'entrada sud amb el centre de Girona amb l'objectiu de "millorar la mobilitat sostenible a la ciutat".

El projecte, que es va aprovar definitivament el 23 de novembre per Junta de Govern Local, té un import de licitació de 798.692,76 € (IVA inclòs).