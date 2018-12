Nova escola catalana és la convidada de demà de la festivitat de Hanukkà

La festivitat de Hanukkà, la festa jueva de les llums, se celebra demà al pati del Museu d'Història dels Jueus, en un acte públic i obert a tothom. L'acte començarà a les set del vespre. En aquesta ocasió, el col·lectiu Nova Escola Catalana serà l'encarregat d'il·luminar amb textos i cançons per tal de conèixer millor la història de la festa i els costums que hi estan relacionats: encesa del canelobre, càntics i danses, i degustació de sufganiot, bunyols típics elaborats, aquest cop, per l'alumnat de primer curs de pastisseria de l'Escola d'Hostaleria de Girona.

El patronal del Call convida a participar de l'encesa de petites flames per construir un mosaic amb què vol omplir el pati de llum, perquè el color groc de la flama arribi a l'escalf de totes les llars.

Hanukkà se celebra cada any el dia 25 del mes de quisleu del calendari jueu, i commemora la victòria del poble jueu sobre l'ocupació grega (segle II a.n.E.) i la posterior purificació i renovació del Temple. La celebració és tan llarga com braços té el canelobre (vuit dies). Aquest any comença la vigília del 3 de desembre. Les espelmes s'encenen després de la posta de sol d'acord amb la tradició jueva i la darrera espelma s'encendrà la nit del dia 9. La festa, que simbolitza la renovació de la llum, també vol manifestar la voluntat de Girona de ser «ciutat de trobada i acostament de cultures i oberta a la riquesa de la diversitat».