Vaig anar a dormir diumenge amb la preocupació de saber que, a Andalusia, havia guanyat les eleccions autonòmiques la ultradreta. No dic ultradreta espanyolista, perquè el feixisme és ideològic i no geogràfic. Aquesta és una característica que ha fet d'aquest extrem un bloc més poderós que l'altre. Les esquerres, com més ultres, més atomitzades existeixen. I la seva fragmentació és la sal que allibera totes les essències de la dreta extrema. Sense voler, recorro a les xarxes socials per intentar trobar una cosa que em balla pel cap.

En alguna piulada vaig llegir que una plataforma ultra gironina estava preparant un acte de suport a la constitució dels espanyols, el dia de la seva festa commemorativa. Es fan dir Borbònia i pretenen ser el soci del nord de la grotesca Tabàrnia. Més enllà del folklorisme vinculat a la monarquia espanyola, la convocatòria d'aquest grup gironí sembla guanyar adeptes. Els flamants campions de la sorpresa andalusa, el partit xenòfob VOX, han anunciat que seran a Girona per celebrar l'aniversari de la carta magna espanyola.

De fet, diuen estar a punt de noliejar autobusos cap a «las provincias del norte», com si d'una nova «armada invencible» es tractés, tal com van fer fa poc més d'un any els de «las provincias del sur», entonant el famós crit de guerra «a por ellos». Això, que podria semblar una broma de mal gust, no em fa cap gràcia. Perquè al costat d'aquesta entitat tapadora de Ciudadanos i dels ultrafeixistes de VOX, ha anunciat la seva presència i suport la portaveu del grup municipal del PPC a Girona.

No sé si la proximitat de les eleccions municipals els pot fer perdre el cap una mica a uns i als altres. Però les bromes amb el feixisme solen acabar molt malament. Menystenir el creixement de la ultradreta i dels idearis feixistes, responent només amb manifestacions, llacets i piulades abraonades, és només ajornar el xoc biològic. I com passa amb les malalties que posen fi a la vida, millor tractar-les a temps.