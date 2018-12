Vídeo | Espectacular salt en paracaigudes des de l´edifici del Bolet a Girona

Una persona va saltar en paracaigudes fa pocs dies des del terrat de l'edifici del Bolet, a la plaça Catalunya de Girona. Fonts de l'ajuntament de Girona han confirmat la veracitat de les imatges que des de fa unes hores han començat a circular per les xarxes socials i que mostren una persona saltant des del capdemunt d'aquest cèntric edifici de 16 plantes per acabar aterrant a la plaça Catalunya. En l'audio del vídeo, també s'escolta una noia dient "un altre", però les imatges no permeten veure cap altre saltador. La persona que va fer el salt va accedir al terrat per l'edifici, on hi ha la redacció de Diari de Girona, forçant la porta del terrat.

Ja fa anys que el salt en paracaigudes des d'edificis s'ha convertit en una pràctica habitual, sobretot des de grans gratacels. De fet s'organitzen algunes competicions arreu del món, sempre amb permisos i assegurances. No és el que va passar a Girona. Saltar des d'edificis com el Bolet, d'una quarantena de metres, suposa un risc afegit per la poca distància amb el terra. Per a alguns saltadors, llançar-se de forma il·legal suposa un atractiu afegit, tot i que la Llei de Seguretat Ciutadana imposa sancions de fins a 600 euros per aquestes pràctiques.