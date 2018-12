Borbònia i Vox es manifesten aquest dijous a Girona

La plataforma Borbònia ha convocat aquest dijous una concentració a la plaça 1 d'octubre de 2017 de Girona. Coincidint amb el Dia de la Constitució, aquesta plataforma es mobilitza sota el lema "unidos por la Constitución". Vox ja ha anunciat el seu suport a la manifestació. L'objectiu, diuen és defensar la Constitució, i per això el partit ha anunciat la presència de Javier Ortega-Smith i ha organitzat autobusos des d'altres punts de la geografia catalana i espanyola per intentar que la convocatòria sigui un èxit.

Els CDR ja han fet una contra-convocatòria per mirar d'impedir-ho. De fet, aquest dimecres al vespre ja s'han manifestat pel centre de Girona amb proclames com "Girona serà la tomba del feixisme", "no passaran", o "ni un pas enrere, contra el feixisme acció directa".