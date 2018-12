Els CDR s'han manifestat pel centre de Girona per rebutjar la convocatòria de demà en defensa de la Constitució. Se senten proclames com "Girona serà la tomba del feixisme", "no passaran", "ni un pas enrere, contra el feixisme acció directa" o "els carrers seran sempre nostres".També han demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.