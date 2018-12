Condemnat a 2 anys per abusar de la néta de la seva parella de 14 anys

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó a un ancià veí de Girona que va abusar sexualment de la néta de 14 anys de la seva parella a Llançà el 2015, tot i que no entrarà a la presó si supera un programa formatiu de reeducació sexual, informen fonts judicials.

Inicialment, el fiscal demanava per Joaquim Taulats Romans 6 anys i 8 mesos de presó, 5 per un delicte continuat d'abusos sexuals a menor de 16 anys amb l'agreujant de parentiu i 10 mesos de presó per cadascun dels dos delictes d'exhibicionisme i provocació sexual dels que estava acusat.

L'acusació particular, representada pel lletrat Benet Salellas, demanava 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, un altre continuat d'exhibicionisme i un tercer contra la indemnitat sexual i la defensa, de la mà de l'advocat Carles Monguilod, sol·licitava l'absolució.

Segons l'escrit de fiscalia, durant el mes de juliol de 2015 la nena de 14 anys va estar vivint amb la seva àvia en un apartament a Llançà en el qual també convivia l'acusat.

Durant aquest mes, aproximadament cada tres dies, quan arribava la nit l'acusat s'asseia al sofà al costat de la nena, es col·locava un coixí entre les cames "i es masturbava amb el penis a la vista de la menor, mentre que amb l'altra mà li tocava els pits per sobre del pijama".

A més, diversos dies d'aquest mateix mes, després de dinar, feia la migdiada a la terrassa de l'apartament i cridava a la nena perquè veiés com es masturbava.

Segons el relat de fiscalia, a partir de novembre d'aquest mateix any, l'acusat va contactar amb la nena una o dues vegades per setmana a través del correu electrònic i "el va enviar arxius de vídeo en què se'l veia masturbant-se i preguntant a la menor si li agradava".

Aquest dimecres, davant el tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut els fets dels quals estava acusat.

Per això, fiscalia, acusació particular i defensa han acordat aplicar-li l'atenuant molt qualificada de reparació del dany, perquè ja havia consignat els 5.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima que se li sol·licitaven.

Així, finalment el president del tribunal ha condemnat de viva veu a Joaquim Taulats com a autor d'un delicte continuat d'abús sexual i dos delictes continuats d'exhibicionisme a 2 anys de presó i a pagar una multa de 2.160 euros, que corresponen a cadascuna de les dues multes de 9 mesos a 4 euros per dia per cada delicte d'exhibicionisme.

A més, se li prohibeix acostar-se a la víctima a menys de 50 metres durant 10 anys, que són els que li imposen de llibertat vigilada. La sentència és ferma i no es pot recórrer.

Com que no li consten antecedents, el seu lletrat ha demanat que se li suspengui la condemna i, d'aquesta manera, no haurà d'entrar a la presó sempre que no delinqueixi en els propers 5 anys i que superi un programa formatiu de reeducació sexual, tal com han sol·licitat també la fiscal i l'acusació particular.