El preu dels pisos nous a Girona creix un 27% de mitjana el 2017

El preu dels pisos nous a Girona ciutat ha crescut un 27% de mitjana al llarg del darrer any. Així ho recull el darrer estudi que fan els promotors, constructors i agents de la propietat immobiliària (API). L'informe també permet veure que l'alça més significativa –de fins al 48%- s'ha registrat als barris més perifèrics (com ara Pedret, el Pont Major o el final del carrer del Carme). Aquí el preu del metre quadrat ja se situa per damunt dels 2.000 euros.

Però al centre i l'Eixample, ja sobrepassa els 4.000. Pel que fa a la resta de la demarcació, l'estudi recull que, en general, els preus de l'obra nova pugen "de manera moderada però continuada".

L'informe també dedica un apartat als lloguers. Aquí conclou que, en aquest cas, l'alça de preus comença a tocar sostre perquè, després de situar-se a nivells precrisi, els lloguers no poden pujar "de forma il·limitada".