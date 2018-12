Unes 150 persones es manifesten a favor de la Constitució a Girona

Entre 100 i 150 persones es concrentren a la Plaça de l'U d'octubre de Girona convocades per la Plataforma Borbònia i amb el suport de Vox i el PP en favor de la Constitució i la unitat d'Espanya. Algunes retiren llaços grocs dels arbres. Crits de 'Yo soy, español, español...' i de 'Viva la Constitución' y 'Viva la Guardia Civil'.

La convocatòria d'aquesta manifestació ha generat el rebuig per part dels grups antifeixistes de Girona que s'han concrentrat des de primera hora a la plaça per intentar impedir-la, el que ha provocat càrregues dels Mossos d'Esquadra després que un grup d'encaputxats, convocats pels CDRs retiressin la tanca col·locada per la policia per impedir que els dos grups arribessin a coincidir.