Els Mossos carreguen contra els manifestants que volen impedir l´acte de Borbonia i Vox

Dos encaputxats cremen una bandera espanyola entre els aplaudiments dels concentrats. https://t.co/0jvSZTjI54 pic.twitter.com/BrzsdjVqSd — Diari de Girona (@DiarideGirona) December 6, 2018

La manifestació de Vox apuja el volum de la seva megafonia, el que provoca la reacció dels convocats pels #CDR. https://t.co/0jvSZTjI54 pic.twitter.com/olVNLVIOxo — Diari de Girona (@DiarideGirona) December 6, 2018

Tensió entre manifestants i Mossos al centre de Girona. https://t.co/rqdE6IJKh3 pic.twitter.com/zqiWj37eT8 — Diari de Girona (@DiarideGirona) 6 de diciembre de 2018

Els CDR convoquen una nova concentració a partir de les 13 hores una nova protesta a la comissaria de Vista Alegre, on ha estat traslladat el manifestant detingut.Els Mossos fan públic un nou balanç de ferits que puja fins el 9, cinc d'ells durant l'últim enfrontament.Els veïns de la Plaça han iniciat una cassolada espontàniament i els concentrats responen amb crits d'independència. La distància entre els concentrats i els Mossos es va escurçant el que fa que els policies tornin a advertir per megafonia de la possibilitat de noves càrregues en cas de llançament d'objectes.Dos manifestants delscremen una bandera espanyola entre els aplaudiments dels concentrats.Els manifestants deposen més alt el volum de la seva megafonia el que provoca el rebuig dels concentrats pels. La policia adverteix que el llançament d'objectes contra el cordó policial que separa les dues concentracions els obligaria a carregar. Els antifeixistes cremen banderes espanyoles.L'acte convocat per la plataforma, sota el lema 'Units per la Constitució' concentra entre 100 i 150 persones. Algunes retiren llaços grocs dels arbres. Crits de 'Yo soy, español, español...' i de 'Viva la Constitución' y 'Viva la Guardia Civil'Els manifestants convocats pels CDR criden "puta Espanya" i "Fora feixistes" davant del fort cordó policial.Balanç dels CDR de les càrregues policials. Segons Sanitaris per la República, hi ha 27 persones ferides i "un company segrestat pels mossos de". Segons el SEM, el balanç és de sis persones ateses, un dels quals ha estat traslladat a la Clínica Girona.Els Mossos retiren tanques aïllades a la Plaça mentre els manifestants coregen càntics contra Espanya. En aquests moments, els manifestants es troben en un lateral de la plaça encerclats per un fort cordó policial. Entre els crits que s'hi senten hi ha 'Fora feixistes dels nostres barris', 'No passaran' i 'Girona serà la tomba del feixisme'. "Aquesta no és la nostra policia"Els Mossos identifiquen un jove i l'escorcollen el que provoca el rebuig dels concentrats. Els Mossos adverteixen la premsa que en cas d'una nova càrrega no poden assegurar la seva integritat. Els Mossos justifiquen la identificació en virtud de la "llei Mordassa" per formar part d'una manifestació no notificada i que segons els agents l'han vist llençant pedres amb la cara tapada.Els Mossos d'Esquadra han carregat contra alguns dels centenars de manifestants que intenten evitar la concentració convocada per Borbonia (amb el suport de Vox) a favor de la Constitució a la plaça 1 d'octubre. Els manifestants, cridant consignes contra el feixisme, han entrat a la plaça, que estava protegida amb tanques a l'espera de l'arribada dels convocants de l'acte 'Unidos por la Constitución'. En aquell moment, elsper tornar a recuperar la plaça. Alguns manifestants han llançat pintura i pedres contra la policia., un d'ells amb la mà trencada. Un dels manifestants ha estat