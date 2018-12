L'Ajuntament es mostra preocupat pel futur de l'institut Narcís Xifra

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor d'Educació, Josep Pujols, es van reunir dimarts amb la comunitat educativa de l'institut Narcís Xifra arran de l'anunci de la conselleria de la posada en funcionament, per al curs vinent d'un nou centre de secundària a Sarrià de Ter. Segons fonts municipals, l'alcaldessa va mostrar-se preocupada per la possible «segregació» que es pot produir al centre, un temor que també li van posar sobre la taula representants del centre gironí. En la trobada també hi havia representants de l'Associació de Veïns del Pont Major. Marta Madrenas va explicar que ara mateix hi ha moltes «incògnites» arran de l'anunci de la conselleria d'Educació, un motiu preocupant tenint en compte que d'aquí a no massa ja s'obriran les preinscripcions. Entre les incògnites també hi ha què pot passar amb els centres adscrits (FEDAC Pont Major, Carme Auguet i Escola Montjuïc).

Des de la comunitat educativa es veu «inviable» mantenir una ESO de «qualitat» a l'institut gironí amb l'obertura del centre de Sarrià amb quatre línies d'ESO i la reducció del seu centre de quatre a dues línies.



Consell Municipal extraordinari

Des de l'institut Narcís Xifra s'està redactant un document on plantejaran totes les incògnites que hi ha a hores d'ara i es traslladarà en un Consell Municipal Exptraordinari per tal que es debati i s'aprovi, si s'escau. L'institut ja ha plantejat l'opció de deixar de cursar ESO i centrar-se en una bona oferta d'estudis de batxillerat i de formació professional. Una proposta que ja han trasmès al delegat d'Educació, Martí Fonalleras.