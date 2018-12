Els veïns del Bolet denuncien per danys el salt en paracaigudes

La comunitat de veïns de l'edifici del Bolet de Girona ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra pels danys que van causar tres individus aquest diumenge abans de saltar en paracaigudes i aterrar en un lateral de la plaça Catalunya. Van malmetre el pany d'un porta de fusta que dona accés a la terrassa coberta per on van acabar saltant. La reparació ha costat uns 460 euros. A més, extreure les imatges enregistrades per enttregar-les als Mossos també els ha suposat un cost d'uns 150 euros. Tot plegat suma uns 610 euros.

Les imatges de les càmeres que hi ha al vestíbul d'entrada del gratacels permeten veure com a les 21.40 hores, un noi jove obre la porta a dos més que han estat anant i venint a l'exterior. Suposadament hauria entrat una estona abans aprofitant l'entrada d'algun veí de l'edifici. Sembla que intenta esquivar l'angle de les càmeres però no ho aconsegueix.

Els dos nois que entren porten tots dos una motxilla de grans dimensions a l'esquena i un en porta una tercera a la mà, suposadament per donar-la al que els ha obert. Serien els paracaigudes. Les imatges són prou nítides per copsar la fesonomia de les cares. Van descoberts i només un porta una caputxa que s'acaba traient. Pugen a dalt amb un dels ascensors de l'edifici de setze plantes.

A dalt de tot hi ha diferents portes. Acaben trencant el pany d'una porta de fusta que dona accés a la terrassa coberta, just a sota del teulat. Hi ha una altra porta metàl·lica que permetria pujar a sobre de la teulada que podria semblar també forçada, amb algun pelat i amb dos pestells oberts, quan normalment estan tancats.

Després del salt, la gravació no recull cap dels nois sortint de l'edifici. Això pot fer pensar que, a més del noi que un vianant grava amb un telèfon mòbil, els altres dos també podrien haver saltat. Tot i això, no es decarta que algun trobés una manera alternativa de baixar esquivant les càmeres, com les escales d'emergència.

Els Mossos van confirmar ahir que estan investigant l'accés a l'edifici, que es considera un delicte. Probablement buscaran pistes en càmeres de vigilància que hi ha al carrer o en negocis propers. Pot servir per determinar si van tenir ajudants o com van marxar. Per exemple, detectar la matrícula de l'hipotètic cotxe o furgoneta de la fugida. Si se'ls enxampa, s'haurà de determinar si se'ls sanciona també per haver comès alguna infracció en base a la llei de seguretat ciutadana.

Des de l'administració de finques s'ha volgut evitar un «efecte crida» i s'ha recordat del perill que podria suposar que algú altre volgués repetir un salt d'aquest tipus en aquest edifici o en algun altre. Tant per la persona que es tirés com pels vehicles o els vianants que poguessin passar per sota o per a prop.