VÍDEO: Els manifestants trenquen el cordó policial

Matí calent a Girona per la concentració a favor de la unitat d'Espanya convocada per Borbònia i amb el suport de Vox i el PP en moti de l'aniversari de la Constitució.



Diversos grups antifeixistes s'han concentrat aquest matí des de primera hora per intentar impedir l'acte dels grups d'ultradreta. Els Mossos havien preparat una tanca per separar els dos grups i evitar que coincidissin.



Un nodrit grup d'encaputxats antifeixistes han trencat aquest cordó, el que ha provocat diverses càrregues dels agents de la BRIMO i els ARRO dels Mossos i s'ha saldat amb diversos ferits, tant per tant dels manifestants com de la policia.



Aquest vídeo recull el moment de la càrrega dels manifestants que ha trencat el cordó.





Aquí teniu com la gent treu les valles de protecció del cordó policial des d'un altre angle.



A Girona falta gent. Que pugi tothom. pic.twitter.com/MI9A9i0QV1 — Ricard (@Ric_one1) December 6, 2018