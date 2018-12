Buch reconeix que "algunes actuacions policials d'ahir no van seguir el protocol"

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha opinat aquest divendres que algunes de les càrregues policials d'aquest dijous a Girona i Terrassa "en cap cas" van ser correctes. Per això, ha assegurat que no li "tremolarà el pols" a l'hora d'expulsar de la Brimo si algun mosso d'Esquadra antiavalots es va "extralimitar" ja que algunes, segons ell, "no s'ajustarien als principis de proporcionalitat i gradualitat". Tot i que diu que s'ha d'estudiar cas per cas, ha afirmat que "algunes actuacions no van seguir el protocol".

En entrevistes a Catalunya Ràdio i SER Catalunya, ha admès que ni a ell ni al Govern li han agradat algunes imatges i ha explicat que els Mossos van encapsular la manifestació espanyolista, que tenia els permisos i que no hi havia hagut cap recurs judicial en contra. "Independentment del que pensin, s'estaven manifestant". No obstant això, alguns antifeixistes es van voler saltar el cordó policial, llençant a terra les tanques de protecció. "Jo sóc antifeixista i em manifestaré les vegades que calgui, però no soc violent", ha conclòs.

Sobre el cas de la diputada cupaire Maria Sirvent, ha explicat que hi va parlar aquest dijous a la nit, quan era a urgències de l'hospital. En tot cas, ha negat que la policia catalana tingui cap problema amb la CUP, ja que "és una policia democràtica", i que sí algun agent actua per criteris polítics es "prendran mesures". Buch ha assegurat que els Mossos "no són una policia política" i que han d'estar entre "la mitificació i el descrèdit".

En tot cas, creu que "tot això no forma part del procés independentista, que sempre s'ha hem manifestat pacíficament". "Hem de fer una reflexió com a país i veure si el camí que hem de seguir és aquest", ha conclòs.

Diversos partits i entitats com la CUP van demanar ahir la dimissió del conseller per l'actuació dels Mossos durant les càrregues a les manifestacions antifeixistes que es van produir a Girona i Terrassa.