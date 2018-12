Un col·lectiu de Mossos diu que alguns antiavalots van cridar ´a por ellos´ en la càrrega a Girona

Un col·lectiu de mossos d'Esquadra sobiranistes anomenat 'Guilleries' ha assegurat aquest divendres alguns antiavalots van cridar 'a por ellos' en el dispositiu de Girona per impedir l'accés a la plaça on Borbonia i Vox volien commemorar l'aniversari de la Constitució aquest dijous. Per això, aquest col·lectiu demana als seus companys que "obrin bé els ulls" davant d'aquesta "greu amenaça".

En el mateix comunicat, aquests agents asseguren que un mosso conegut com 'el sevillano', activista de Cs a Sarrià de Ter, va "acompanyar" Álvaro de Marichalar, a la concentració de Vox.