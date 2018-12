Aprovat el projecte per adequar la Casa Pastors com a seu del nou Museu d'Art

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona ha donat llum verda aquest matí als propers passos dels projectes de rehabilitació de l'edifici de l'antic Cinema Modern i de la Casa Pastors. Per un costat, s'ha aprovat l'inici de l'expedient de contractació de les obres de rehabilitació del Modern i, per l'altre, s'ha aprovat definitivament el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del nou Museu d'Art (Modern i Contemporani).

"La cultura és un eix clau per al progrés de la ciutat, i el nou Modern i la Casa Pastors seran l'epicentre de dos projectes molt ambiciosos: el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries Culturals i Creatives, i el nou Museu d'Art (Modern i Contemporani). Són projectes que hauran de dinamitzar encara més la cultura com a eina de transformació social i com a motor econòmic de Girona, i que fa molt de temps que estem treballant. Cada vegada estem més a prop que es converteixin en realitat", ha assenyalat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Amb el projecte de rehabilitació, el Cinema Modern està cridat a ser un referent en la dinamització de la indústria cultural i creativa de la ciutat i del territori ja que serà la seu del nou centre d'arts i creació de Girona. El projecte preveu intervenir sobre 2.401,80 metres quadrats, que és la superfície construïda del conjunt actual del Modern. L'edifici està dividit en quatre plantes més la planta baixa, que serà el punt d'entrada a l'edifici des del carrer Nou del Teatre i que permetrà l'accés a les escales i a l'ascensor.

El pressupost base de licitació es xifra en la quantitat de 2.082.023,58€ (IVA inclòs) i un cop adjudicades i iniciades, la durada de les obres es preveu de 18 mesos. L'objecte d'aquest contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

D'altra banda, avui s'ha aprovat també definitivament del projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i contemporani de Girona per un import de 5.304.329,95 € (IVA inclòs). El proper pas és iniciar la licitació de les obres d'aquest espai, que es preveu fer en les properes setmanes.

El projecte, obra del despatx de Jordi Bosch Genover, té com a objectiu principal recuperar el caràcter unitari de l'organització interna de l'equipament utilitzant un llenguatge arquitectònic contemporani i mantenint la imatge exterior de l'edifici. En aquest darrer aspecte, els paraments de muralla medieval que es conserven a la planta baixa es deixaran vistos i se sanejaran perquè es puguin identificar fàcilment.