L'ONG animalista Nova Eucària passa a gestionar les colònies de gats de carrer

L'entitat Nova Eucària serà l'encarregada del control i gestió de les colònies de gats de carrer a la ciutat de Girona, després de guanyar el concurs públic obert per l'Ajuntament. El servei es fa amb la metodologia de captura-esterilització-retorn (CER). Es tracta d'una ONGD (Organizació No Governamental per al Desenvolupament), formada per «professionals amb experiència en el sector social, polític i mediambiental, sempre amb la defensa dels drets animals com a eix interdisciplinari». L'entitat afirma, en la seva pàgina web, que «tractar amb animals requereix respectar la seva vida i el seu benestar en el sentit més ampli dels termes, fet que una empresa privada, i amb legítim afany de lucre, no pot garantir».

El mètode CER inclou l'anàlisi de la situació, alhora que es realitza un cens i un mapa de les colònies, la seva alimentació i el control sanitari i una dignificació del seu espai amb la ubicació fixa de caus, menjadores i abeuradors, entre altres.

La contractació de Nova Eucària ha estat molt ben rebuda per diferents col·lectius animalistes i que s'encarreguen, per exemple, de l'acolliment de gats en diferents habitatges particulars per tal de trobar-los un adoptant.

Fa uns mesos, la Fundació Fauna, impulsora del Projecte Gat a Girona des del 2007, encarregada de gestionar les colònies de gats de carrer amb el sistema CER per controlar-ne la població, va decidir aturar unilateralment el programa al·legant que l'Ajuntament no els pagava per la tasca, just quan es va saber que l'Ajuntament treballava en la redacció dels documents per fer un concurs públic per gestionar el servei. El consistori va indicar aleshores que la nova llei de contractes els obligava a obrir aquest concurs.

El preu de sortida dels qui volien optar al servei era de 28.471,75 euros per un any. De moment, es va escollir aquest termini perquè és el temps que estima l'Ajuntament per poder disposar de les conclusions del treball de final de grau de Biologia Gestió de colònies de gats a la ciutat, en curs, de la UdG i validar l'estratègia més efectiva per al control i la gestió de les colònies.

Aquest concurs preveia diferents requisits. Per exemple, les licitadores havien d'acreditar una persona responsable i amb experiència per executar el servei de monitoratge de colònies i coordinació del voluntariat del Projecte Gat.

A l'hora d'escollir l'empresa, el concurs públic establia un seguit de puntuacions per diferents qüestions com ara l'import de les intervencions veterinàries (com ara esterilitzacions, castracions o eutanàsies, a més del marcatge del gat) o l'import del servei de captura dels gats. També es valorava l'import del servei de coordinació de colònies i voluntariat, així com la reducció de la petjada de CO2 (tones de CO2 en el desplaçament dels serveis). S'atorgava la puntuació màxima a l'empresa licitadora que formulés el preu més baix per servei, en tots els casos.