Una nit de boira intensa a les comarques gironines

El gran augment de la humitat va portar la visita dimecres al vespre de la boira a les comarques gironines, fenomen que va anul·lar la visibilitat a localitats com ara l'Escala (foto). Ja fos des de Riells, la platja del poble o la rotonda amb el Monument a les Anxoves, tot el municipi va quedar cobert per una espessa capa. Això va comportar una forta humitat, però també poca sensació de fred. Tots els carrers van quedar molls com si hagués plogut, amb una temperatura de 10,6 graus i un 98 per cent d'humitat. La boira també va fer acte de presència en altres ciutats gironines al llarg de la nit de dimecres.