El nou espai d´arts escèniques de Sarrià s´estrena amb el cicle «Nits del Centre»

El Centre-Espai d'arts escèniques de Sarrià de Ter va reiniciar ahir les activitats amb una nova temporada de les «Nits del Coro», rebatejades ara com «les Nits del Centre». L'edifici antigament rebia el nom de Centre Cultural Parroquial Mn. Domingo Casanellas. Després de fer-hi obres, l'equipament disposa ara d'una sala amb capacitat per a 200 espectadors remodelada i actualitzada. També conté una sala més petita amb capacitat per a 90 persones apta per a espectacles de menor format i actes culturals o socials diversos.

És precisament aquesta sala la que allotjarà el cicle de cafè-teatre que ofereix una programació teatral regular de desembre a juny, amb dos espectacles cada mes a preus molt populars. És el que abans, i durant vuit temporades, es feia a l'edifici del Coro. El cicle és pioner a la Xarxa Gironina de Cafè-teatre que estén les arts teatrals per les comarques gironines.

Segons l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sarrià, la voluntat de l'espai és oferir al municipi un nou punt que «condensi i potenciï la seva activitat participativa, artística i cultural».

L'espectacle inaugural va anar a càrrec d'Escarteen Sisters, un duet que va presentar el seu primer disc amb composicions pròpies i algun arranjament de temes emblemàtics. En les seves paraules, «la seva música té la influència de la naturalesa que les ha envoltat des de petites, per això no és ni d'un color ni d'un altre, ni d'una temperatura o una altra, és orgànica i inefable».