La Plataforma Antifeixista denuncia que els Mossos van fer un "acte de tortura"

La Plataforma Antifeixista de Girona denuncia que les càrregues dels Mossos d'aquest dijous a la Plaça U d'Octubre de 2017 abans de l'acte de VOX van ser un "acte de tortura retransmès en directe". Des del col·lectiu asseguren que bona part dels agents anaven sense identificar i que l'actuació de la Brigada Mòbil responia a "consignes polítiques". L'advocat del jove detingut per la policia, Benet Salellas, ha explicat que prendran accions judicials contra els Mossos pels fets d'aquest dijous. "Les imatges parlen per si soles. No és només un agent ni només un cop", ha reblat Salellas. El portaveu de la plataforma, Miquel Toll, també ha aprofitat per demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que "cesi immediatament" el conseller d'Interior, Miquel Buch.