ERC també exigeix a Buch que faci canvis perquè no torni a passar

L'actuació de dijous dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants antifeixistes de la plaça U d'Octubre va centrar ahir l'actualitat política, i tot apunta que ho seguirà fent durant els propers dies.

ERC



ERC ha reclamat a Buch que prengui les «decisions oportunes» i «faci els canvis necessaris» perquè situacions com les actuacions policials de Girona i Terrassa d'aquest dijous «no es repeteixin». Fons del partit han explicat que el president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, es va posar en contacte ahir amb Buch i amb el secretari general d'Interior, Brauli Duart, per sol·licitar-los una reunió per abordar si ha fallat algun paràmetre en els darrers dispositius policials davant dels fets»preocupants» de les últimes hores. Segons el partit, una bona planificació hauria pogut evitar actuacions posteriors.



inés arrimadas (cs)



La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va acusar el president de la Generalitat, Quim Torra, de «criminalitzar els Mossos» i «impedir que facin la seva feina en condicions», després que el dirigent català donés de temps fins dimarts al conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè faci canvis en el seu departament. En una piulada a Twitter, Arrimadas va titllar «d'inadimssible» que Torra hagi qüestionat l'actuació de la policia catalana i va recriminar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que deixa «que Catalunya sigui un territori sense llei en mans de Torra».



carles riera (cup)



El diputat de la CUP Carles Riera va exigir a Torra que cessi immediatament el conseller d'Interior.

Riera va criticar que es carregués contra els manifestants antifeixistes contraris a les marxes organitzades pels «grups feixistes i nazis» a Girona i Terrassa i que se'ls protegís. «Si una de les ferides no fos una diputada, el Govern de Catalunya no hauria reaccionat», va considerar, i va xifrar en una cinquantena els ferits per la repressió policial, un dels quals hospitalitzat en situació crítica, va dir.



isabel celaá (psoe)



El Govern espanyol va decidir passar de puntetes sobre els incidents de dijous. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, Isabel Celáa, va evitar entrar en la polèmica sobre si l'actuació va ser desproporcionada o no i es va limitar a condemnar qualsevol «manifestació o concentració violenta». Sobre si cal revisar els protocols, va dir que això ho hauran de decidir «les autoritats competents».



JESSICA ALBIACH (COMUNS)



La presidenta Catalunya En Comú-Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va instar Miquel Buch, a «assumir responsabilitats» després del «fracàs» del dispositiu policial de dijous i va alertar que «plou sobre mullat». «La gestió dels dispositius policials a Terrassa i Girona va ser un fracàs i una vergonya, igual que el 29 de setembre i l'1 d'octubre. Miquel Buch no està a l'altura i plou sobre mullat», va afirmar a Twitter. Per això, va instar el conseller «a prendre decisions i assumir responsabilitats».



pablo casado (pp)



El president del PP, Pablo Casado, va exigir a Pedro Sánchez que «freni» la «kale borroka independentista» que, al seu parer, s'està produint a Catalunya, amb l'aplicació una altra vegada de l'article 155 de la Constitució. Des del seu punt de vista, Catalunya està «completament fora de sí» i el govern de Quim Torra «no controla la situació». En un acte a Terol, Casado va criticar que a Catalunya «ni tan sols es respecten als Mossos» i que la situació «no dona més de si». Per això, va reclamar a Sánchez «aplicar d'una vegada» el 155 a Catalunya i prendre el control de la policia autonòmica, els mitjans de comunicació públics i l'educació.