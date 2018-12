Els sindicats de Mossos volen que Buch plegui

La majoria dels sindicats dels Mossos d'Esquadra reclama la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, després que afirmés que no li «tremolarà el pols» a l'hora d'expulsar de la Brimo si algun agent es va «extralimitar». SAP FEPOL vol la seva dimissió perquè creu que qüestiona «cadascuna de les actuacions» dels mossos. Des de SPC volen que plegui perquè actua com un «conseller dels CDRs», el CAT perquè ha fet un judici previ i el CSIF perquè no en té «ni idea». El sindicat SME denuncia la manca de suport als agents i l'USPAC reclama a la Generalitat que es personi com a acusació particular contra els agressors dels mossos. acn