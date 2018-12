Paneque acusa Madrenas d'haver alimentat comportaments antisistema

A través de Twitter, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va advertir que «la ultradreta busca la confrontació social i l'agitació, ja que s'alimenten del conflicte». Per això, va lamentar que s'hagi donat «publicitat» a l'extrema dreta quan va quedar demostrat pel nombre d'assistents a l'acte -al voltant d'un centenar- que tenen «molt poca representativitat a Girona». A més, va demanar al sistema judicial que des del territori es puguin «aplicar criteris de prudència» davant dels possibles enfrontaments «com els que es preveien». «Cal buscar sempre la manera de preservar drets fonamentals sense alterar la convivència ciutadana», va exposarMadrenas, que va considerar que les imatges de les càrregues «no són grates per a ningú».

Per la seva banda, el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona va exigir a Madrenas donar suport als Mossos «davant dels gravíssims fets succeïts». La seva portaveu, Sílvia Paneque, va considerar que l'alcaldessa «és una de les principals responsables d'alimentar els comportaments antisistema». Per això, Paneque va considerar que és hora de tornar a la normalitat al més aviat possible.