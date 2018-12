Ultimàtum de Torra a Buch perquè faci canvis als Mossos

Ultimàtum del president de la Generalitat, Quim Torra, al conseller d'Interior, Miquel Buch. Torra va exigir ahir al matí a Buch que faci canvis «aviat» en el departament, després de les càrregues dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants que dijous van intentar boicotejar dos actes de Borb`pnia i de Vox a Girona i Terrassa. Torra, durant el viatge oficial a Eslovènia, va subratllar, en declaracions als mitjans, que caldrà veure què s'ha de «corregir» després d'unes imatges amb les quals «els catalans no ens sentim a gust». Aquests canvis estaria relacionats amb la cúpula policial.

En aquest sentit, va explicar que demà diumenge, quan torni a Barcelona, es reunirà amb el conseller d'Interior per revisar protocols policials i veure si hi ha hagut «mala praxi».

Va ressaltar que els Mossos «han de garantir l'ordre públic» i que no s'ha de «caure en les provocacions de l'extrema dreta», i a partir d'aquí el Govern, va asseverar, «farà tot allò que hagi de fer» perquè «si cal fer canvis, es facin». Torra va remarcar que espera que aquestes modificacions ja es puguin veure «la setmana que ve».

El conseller Buch, per la seva banda, va confirmar que té previst reunir-se diumenge amb Torra per decidir conjuntament «les decisions que calgui prendre» sobre possibles relleus en els Mossos d'Esquadra.

«Prendré les decisions conjuntament amb ell», va afegir Buch, després d'explicar que al llarg de la jornada de dijous va estar «permanentment en contacte» amb el president de la Generalitat, en relació amb les intervencions policials a Girona i Terrassa.

Policia no democràtica

El responsable d'Interior va admetre que en les càrregues dels Mossos d'Esquadra contra una manifestació a Girona i Terrassa aquest dijous que protestava contra una altra de Vox hi va haver algunes imatges «que no s'acaben d'ajustar als principis que corresponen a una policia democràtica». En aquest sentit, va assegurar que no li «tremolarà el pols» a l'hora d'expulsar de la Brimo si algun mosso d'esquadra antiavalots es va «extralimitar» en les càrregues contra antifeixistes.

«Hi ha imatges que no agraden ni a la societat, ni al cos, ni a mi mateix, ni al president, ni al Govern català», va insistir, encara que va justificar que era necessària la intervenció policial per evitar que dos grups de manifestants antagònics s'enfrontessin. «Jo sóc antifeixista i em manifestaré les vegades que calgui, però no soc violent», va concloure.

Per això, va afirmar que analitzaran les imatges gravades pels Mossos d'Esquadra però també les que han emès els mitjans de comunicació i les que circulen per les xarxes socials.

Sobre la postura de Torra, va evitar explicar si el president li ha demanat dur a terme canvis en la direcció dels Mossos, encara que si es pren cap decisió relativa a saquesta demanda es comunicarà al Govern durant el Consell Executiu d'aquest dimarts, va apuntar.

Miquel Buch a subratllar que la policia no va tenir cap més remei que actuar amb força per evitar l'enfrontament: «Si aquest grup d'antifeixistes radicals arriben a traspassar el cordó policial, segurament hauríem tingut avui la notícia d'un enfrontament violent que crec que no ens ajuda ni com a país, ni com a procés democràtic i pacífic».

El conseller d'Interior va augurar que si es produeixen enfrontaments violents «a qui no ajudaria en cap cas és als presos polítics i concretament als que estan en vaga de fam, que estan fent una protesta pacífica», va alertar.

En tot cas, va assenyalar que «tot això no forma part del procés independentista, que sempre s'ha hem manifestat pacíficament». «Hem de fer una reflexió com a país i veure si el camí que hem de seguir és aquest», va concloure.

Costa i la comparació amb l'1-O

Per la seva part, el vicepresident del Parlament, Josep Costa, va assegurar que «si cal expulsar agents de la Brimo, s'ha de fer sense més dilació» després de l'actuació dels Mossos d'Esquadra a Girona i Terrassa d'aquest dijous. En una publicació a Twitter, el també diputat de JxCat va constatar que el país té una «especial» sensibilitat contra la violència policial i que no es pot «tolerar» que cap agent de policia amb l'escut de la Generalitat «es comporti» com els que van «atonyinar» l'1-O.

El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, va defensar dijous que l'operatiu desplegat a Girona era «correcte i adequat» per defensar el dret de manifestació, davant de l'«atac organitzat» de 40 encaputxats contra la línia policial.

D'altra banda, un col·lectiu de mossos d'esquadra sobiranistes anomenat «Guilleries» va assegurar ahir que alguns antiavalots van cridar « a por ellos» en el dispositiu de Girona i van assegurar que un mosso conegut com El Sevillano va «acompanyar» l'excunyat de la infanta Elena, Álvaro de Marichalar, a la concentració de Vox.