Girona comprarà 960 peces de basalt per canviar les planxes de ferro de Santa Clara

L'Ajuntament de Girona ha iniciat recentment els tràmits per comprar més pedra basàltica flamejada amb propietats antilliscants per col·locar al carrer Santa Clara del Mercadal. Són les peces que haurien de servir per substituir les planxes metàl·liques que encara hi ha a la vorera i que es van començar a retirar a principis d'aquest any. Al llarg de tot el carrer Santa Clara hi ha unes peces metàl·liques dissenyades i col·locades formant unes franges graonades a base de lloses de formigó amb acabat vist de ferro.

El canvi es va decidir després que l'equip de govern considerés que les planxes eren perilloses i podien provocar caigudes a persones amb dificultat de moviment o quan estan molles per la pluja o per gelades.

Moltes queixes

De fet, el motiu del canvi segons un informe del mateix consistori justifica la intervenció perquè «des del moment de la seva col·locació i sobretot els darrers anys s'estan rebent moltes queixes de gent que diu que quan plou, aquestes peces rellisquen i s'hi han produït alguns accidents degut a això». A més a més, amb el pas dels anys, algunes havien quedat deformades o mig desenganxades, un fet que incrementa el perill d'entrebancades.

En una primera actuació a inicis de l'any 2018, es va intervenir en un sector del tram comprès entre el carrer Nou i el carrer del Perill després d'un concurs públic en què es va adquirir el material a l'empresa Marbres i Pedra Artificial Coll per un import de 16.090,36 euros. Va quedar pendent un sector que té dos edificis en obres (l'antiga seu de la Caixa i la Centraldel Molí). Aquí, les voreres haurien d'anar a càrrec de les constructores.

Ara, la intenció és completar la substitució del que queda del carrer. Per tant, des del carrer del Perill fins a la plaça Independència. De moment s'ha obert un nou concurs públic per tal que les empreses que tinguin aquest tipus de pedra puguin fer les seves ofertes. El preu màxim serà de 64.517,20 euros. El resultat del concurs podria fer-se públic a inicis de l'any vinent.

En concret es demanen sis tipus de peces diferents i sumen un total de 960 peces basàltiques i l'entrega de tot el que s'ha comprat s'haurà de fer en tres fases fins a un màxim de set mesos. Per aquest motiu, un cop s'hagi adjudicat la compra, les obres es preveuen llargues.

De fet, el sistema per fer el canvi és molt complex perquè s'ha d'extreure les planxes metàl·liques una a una, amb el tros de pedra inferior fins a una profunditat d'un mig metre. Els encarregats de portar a terme aquesta actuació seran els operaris de les brigades municipals.

Material dur i resistent

L'elecció del basalt respon a un element de continuïtat amb l'actuació ja efectuada fa un any i perquè es considera que és un material adient per la seva duresa i resistència i perquè, a més, és antilliscant i té certa tradició a la ciutat de Girona, ja que es pot trobar en alguns carrers del Barri Vell.

L'any 2015 ja s'havia fet una prova pilot de substitució de les planxes per pedra basàltica en el tram del carrer de Santa Clara comprès entre l'avinguda de Sant Francesc i el carrer Nou, a tocar d'una entitat bancària.La intervenció va ser exitosa: «Gràcies a la bona acollida que ha tingut el canvi i als bons resultats que considerem que ha aportat aquesta millora, tant per la seguretat en la mobilitat com per l'embelliment de la zona, ara l'aplicarem a la resta del carrer de forma gradual», va explicar el tinent d'alcadia d'Urbanisme i Mobilitat, Joan Alcalà.

L'any 2009 s'havia fet una reforma del paviment al carrer Santa Clara i algunes peces metàl·liques van incorporar bandes rugoses que dificultaven la possibilitat de patir relliscades.