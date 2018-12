L'EQUIP DE GOVERN ESTÀ JUGANT AMB EL POBLE DE SALT

a veritat és que no sé a què juga l'equip de govern de ERC-IPS-CUP, crec que és un joc que fa que els ciutadans de Salt estiguin cada cop més enfadats. Com pot ser que hagin triat per la recollida de les escombraries la càrrega bilateral i no la lateral sabent que a Girona els funciona perfectament i és molt més efectiva en temps de recollida i menys sorollosa? El tema dels contenidors és un desastre: les boques són petites, la meitat són manuals i això vol dir que són antihigiènics i cada dia hi han molts més «desbordaments» comparat amb els contenidors vells d'abans. Molts dels que tenen peu per obrir ja estant espatllats, a part que una persona gran no arriba al pedal per que està massa enlaire. Crec que quan a l'Ajuntament es varen fer les pliques noves per triar tot el material de recollida, contenidors, camions, etc... havien d'exigir el millor material, «lo milloret», però va triar els pitjors per als ciutadans de Salt.

Anem cada cop més enrere amb el tema de la neteja. Els veïns del Veïnat han penjat una pancarta demanant més neteja i tenen tota la raó. Això mateix haurien que fer totes les associacions del poble. Les persones del poble escombren la vorera de davant de casa seva, cosa que no ho haurien de fer. Però això sí, els impostos sobre la neteja viària l'Ajuntament els ho fa pagar. Per més ridícul el de la regidora de la neteja viària a l'últim ple que ens va impartir una lliçó de com hem de reciclar les ampolles de plàstic com si l'estigués donant en una classe per als seus alumnes. A més, donava a entendre que si hi ha «desbordaments» és perquè els ciutadans de Salt consumim massa. Això ja és el súmmum. En realitat el que ha de fer la Regidora és trepitjar més el carrer i justificar el sou que cobra. (11.200 euros l'any). Que nosaltres ja en sabem de reciclar i és vergonyós justificar que la culpa sempre la tenim els ciutadans tot i que cada cop paguem més impostos. En fi ciutadans de Salt no costa gaire valorar aquest equip de govern i és que no saben gestionar gens ni mica el poble. Pensen que ho estan fent molt bé i no es treuen la bena dels ulls per no veure el que està passant i no passar vergonya de la seva gestió.