La CUP insta el Govern a aclarir "el canvi de criteri" sobre les actuacions dels Mossos a Girona

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha emplaçat el Govern a aclarir a què respon el "canvi de criteri" del conseller d'Interior, Miquel Buch, respecte l'actuació dels Mossos de dijous passat a Girona i Terrassa. En una atenció als mitjans, Sirvent ha denunciat el model policial que "criminalitza" a la dissidència que protesta i ha preguntat a l'executiu català "cap a quin model de seguretat vol caminar".

També ha acusat la policia catalana de "vulnerar" els drets humans als operatius de dijous passat per utilitzar armes i elements de contenció. La diputada ha avançat que la CUP demanarà explicacions a la comissió d'Interior i al ple i que aportaran documentació en l'àmbit judicial i polític al voltant dels operatius.

"No hi ha cap voluntat política de modificar el model de seguretat de tots aquests anys. Demanem un canvi perquè la gent ha decidit trencar amb el règim del 78 i aquest model respon a tot allò que defensa el règim del 78.", ha sostingut.

Sirvent ha apostat perquè les persones que han col·laborat dels comandaments en determinades unitats que no han respectat dels drets humans i els protocols, "se'ls demanin responsabilitats i siguin destituïts".

La cupaire ha dit que ha rebut comunicacions per interessar-se per ella però "no per parlar del model de seguretat".