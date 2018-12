Girona revoca l´adhesió a la monarquia i al rei

L'Ajuntament de Girona dona un termini de quatre mesos a Agissa perquè li enviï l'inventari sobre l'estat en què es troben tant la xarxa d'aigües com les instal·lacions d'abastament. El requeriment s'ha aprovat per unanimitat al ple d'aquest desembre, però tot i això l'oposició no s'ha estat de criticar a l'equip de govern que es va tard i que cal convocar "d'una vegada" la taula per a la municipalització. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció presentada d'urgència per CiU, ERC i la CUP en què el consistori dona "ple suport" a la vaga de fam dels presos independentistes. També ha tirat endavant per majoria la moció de la CUP a través de la qual l'Ajuntament ha revocat l'acord d'adhesió a la monarquia espanyola i al rei emèrit Joan Carles I, aprovat l'any 1975.

Des d'ara i fins a principis de març. Aquest és el termini que té l'empresa mixta Agissa per aportar a l'Ajuntament de Girona una fotografia al detall de l'estat en què es troben tant la xarxa d'aigua com les instal·lacions d'abastament. Aquest inventari, com ha subratllat l'alcaldessa, és "fonamental" per veure què és allò que està obsolet i quantificar quin és el dèficit d'inversions que no ha dut a terme la part privada.

El requeriment a Agissa, que avui ha passat per ple, s'ha aprovat per unanimitat. Tot i això, però, l'oposició no s'ha estat de retreure a CiU que es vagi tard amb la municipalització de l'aigua. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha dit que, fins a cert punt, exigir aquest inventari a Agissa és "fer retòrica", perquè el plec de clàusules de la concessió –que acaba el 2020- ja recull que s'hauria d'haver fet any a any.

La crítica més àcida, però, ha vingut per part de la CUP. La seva portaveu, Laia Pèlach, ha agraït que l'inventari permetrà aportar "més transparència i gestió" allà on abans hi havia "opacitat i deixadesa". Però tot i això, ha afegit que és "lamentable" que s'hagi deixat passar tant de temps sense demanar-lo. A més, la CUP també ha reclamat a CiU que convoqui "d'una vegada per totes" la taula per a la municipalització de l'aigua, per explicar quins són "els passos que s'han fet cap a la gestió pública" del recurs.

ERC, per la seva banda, ha dit que "sorprèn" que "a aquestes alçades", quan falta poc més d'un any perquè s'acabi la concessió, encara no es disposi d'un inventari acurat. A més, també ha dit que, en certa manera, estaven fent "un acte de fe" cap a l'equip de govern, perquè no saben en quina situació es troba el procés de municipalització.

L'alcaldessa de Girona ha recordat que assumir la gestió de l'aigua "no és senzill" i que l'Ajuntament hi dedica "tots els esforços". Marta Madrenas ha dit que, en aquest sentit, requerir l'inventari a Agissa és "un pas més" del procés. "Estem anant tant ràpid com podem", ha subratllat.

Contracte amb Endesa

A més de l'aigua, durant el ple també s'ha debatut sobre electricitat. En concret, el punt que es votava era el de prorrogar per un any més el contracte a Endesa, dins l'Acord Marc de subministrament elèctric destinat als ens locals de Catalunya.

Aquí, l'equip de govern només ha rebut el suport de Cs i el PPC. La resta de grups (PSC, ERC i CUP) hi han votat en contra, criticant els talls de llum que pateixen diversos barris i lamentant que, amb aquesta pròrroga, es "desaprofita l'ocasió" de negociar millores directament amb Endesa.

Suport a la vaga de fam

La situació política que viu Catalunya també ha centrat part del ple d'aquest desembre. En concret, a través de dues mocions. La primera donava "ple suport" a la vaga de fam dels presos a Lledoners per denunciar el "bloqueig" del Tribunal Constitucional està "imposant" a l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans.

La moció l'han presentada conjuntament l'equip de govern, ERC i la CUP. Tots ells han denunciat "l'arbitrarietat" de la justícia espanyola i han volgut donar "suport i escalf" als presos. El PSC no ha pres part a la votació i Cs i el PPC hi ha votat en contra.

La portaveu de la formació taronja, Míriam Pujola, en una dura intervenció, ha criticat que la vaga de fam es fes "d'estètica de cara a la galeria", que fos una "publicitària i per oportunisme" i ha definit de "comparsa" la foto dels presos a Lledoners. Unes paraules que han rebut la rèplica per part de l'alcaldessa. "Demostra una manca d'humanitat extraordinària que avergonyiria qualsevol persona honesta; a més, amb les seves paraules dona per fet que són culpables i que aquí no hi ha justícia, sinó venjança", li ha dit Marta Madrenas.

Revocar l'acord del 1975

Per últim, el ple de l'Ajuntament també ha aprovat revocar l'acord del 1975 mitjançant el qual el consistori s'adheria a la figura de Joan Carles I i a la monarquia espanyola. La moció, presentada per la CUP, ha rebut el suport de CiU i ERC. Per contra, el PSC, Cs i el PPC hi ha votat en contra.

Salellas ha dit que aquell acord de ple, aprovat just després de la mort del dictador, demostra la dicotomia "entre democràcia i antidemocràcia". ERC ha recordat que qui el va aprovar va ser, precisament, un ajuntament "no democràtic" i que, revocant l'acord, Girona demostra que és "una ciutat republicana".

El portaveu de CiU, Carles Ribas, ha assegurat que la monarquia és "una figura hereva del passat" i que cal "passar-ne pàgina". A més, dirigint-se als grups que no han recolzat la moció, els ha recordat que, precisament, el principi d'igualtat que propugna la Constitució "que defensen", en realitat, "desapareix" quan s'atorguen privilegis de sang perquè "una sola persona sigui rei".

Per la seva banda, Cs i el PPC han defensat el paper de la monarquia. La portaveu dels populars, Concepció Veray, ha dit que és "el mur de contenció perquè els independentistes no se surtin amb la seva". I la de la formació taronja, Míriam Pujola, ha llegit part del discurs d'entronització de Joan Carles I i n'ha reivindicat els seus valors "de modernitat". El PSC, per la seva banda, tot i recordar que des d'un principi se senten "republicans i federalistes", han votat en contra la moció perquè "no mira endavant ni presenta propostes de futur".