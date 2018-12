El cartell dels Pastorets de Girona causa rebombori

El cartell per anunciar les representacions dels Pastorets de Girona al Teatre Municipal d'aquest any no agrada al grup municipal del PP. La portaveu popular Concepció Veray va demanar en el ple de dilluns a l'equip de govern que "no es polititzin els pastorets" i que es busqui un "cartell que no ofengui a cap gironí" i que "sigui neutral". Es referia al color groc dels àngels. Va reclamar a més, que no es col·labori amb l'entitat que fa els pastorets, tot recordant que en el castell que anuncia l'esdeveniment hi ha el logotip de l'Ajuntament.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va lamentar la "fòbia pel groc" i va recordar que el cartell "és una sàtira" i que mai es posaria en "la llibertat d'expressió d'un artista". L'obra és d'Àngel del Pozo. "Em sembla preocupant - va dir- que es pensin que un responsable públic té res`ponsabilitat" en la creativitat i la llibertat artística. I es va preguntar si la seva formació pretén prohibir el groc a la paleta de colors".

En el cartell, els àngels, des del damunt de la Catedral lluiten perquè els dimonis no puguin entrar a l'edifici religiós, en el que també podria ser un símil dels dels fets de l'1 d'octubre de l'any 2017.

L'any 2013, un cartell on el dimoni era l'exministre Jose Ignacio Wert, també va causar polèmica. De fet però, els cartells dels pastorets mai deixen indiferent i busquen sempre ser un atractiu i un impacte visual que no deixi indiferent.