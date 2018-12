La cavalcada de Girona tindrà per primera vegada un rei negre sense pintar

La cavalcada de Girona tindrà per primera vegada en 62 anys un rei Baltasar negre que no caldrà pintar. La junta de la confraria dels Manaies de la ciutat, que organitza l'acte, ho va decidir per votació ahir al vespre, tal com es preveia i va avançar el Diari de Girona.

En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de l'entitat, Narcís Reixach, admet que la pressió mediàtica hi ha ajudat però també diu que en aquesta ocasió –i per primera vegada- dels vuit candidats que tenien per fer el paper, tres eren de color.

Reixach assegura, en canvi, que la comitiva continuarà pintant-se perquè hi ha una llista i només es fan canvis si hi ha baixes. La decisió arriba pocs dies després que 'Casa nostra, casa vostra', juntament amb altres entitats, posessin en marxa la campanya '#BaltasarDeVeritat' per demanar als ajuntaments i comissions que busquessin persones negres per fer de reis i patges.