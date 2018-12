Una cinquantena d'alumnes participen en la xerrada sobre l'Alzheimer de l'Espai Gironès

Una cinquantena d'alumnes i tres professors de l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt han assistit avui a la primera de les dues xerrades sobre l'Alzheimer i la investigació d'aquesta malaltia que s'han programat en el marc de la campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès. Es tracta de la jornada "Missatge a l'espai. Per un futur que tothom recordi" que es portarà a terme fins el 5 de gener en col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall.

La xerrada, centrada bàsicament en prevenció i sensibilització, s'ha dut a terme aquest matí als Odeón Multicines del Centre Comercial i ha anat a càrrec de Glòria Mas, neuropsicòloga de la Fundació. Els alumnes han expressat el que havien après i han deixat escrit un record: les seves experiències a l'Institut. També hi han assistit tres persones de la residència per a gent gran i centre de dia Santa Anna de Bescanó.

La segona xerrada s'ha previst per al 18 de desembre. A més, el 13 de desembre, es durà a terme la projecció gratuïta de la pel·lícula "El diario de Noa" que també està relacionada amb l'Alzheimer. L'Espai Gironès donarà 5 euros a la campanya per cada persona que hi assisteixi.



Projecció benèfica de "Bicicleta, cullera, poma"

Una de les activitats destacades de la campanya solidària de Nadal d'enguany serà la projecció benèfica, el 20 de desembre a les 19:30h als Odeón Multicines de l'Espai Gironès, de la pel·lícula "Bicicleta, cullera, poma". A l'acte es comptarà amb la presència del seu director Carles Bosch (nominat als Oscars per Balseros) i Cristina Maragall, filla de Pasqual Maragall i protagonista de la pel·lícula. Els participants podran fer donatius de forma voluntària i tot el que es recapti anirà a la Fundació Pasqual Maragall. Les inscripcions per assistir a la projecció es poden fer a través del web projeccioespaigironesfpm.org.

A més, des del passat 1 de desembre hi ha instal·lat al dentre comercial un estand amb una pantalla perquè els visitants puguin escriure un missatge amb el record que no voldrien oblidar mai. Per cada missatge l'Espai Gironès dona 5 euros a la Fundació Pasqual Maragall. L'objectiu és arribar als 2.000 missatges i als 10.000 euros de donació que es destinaran a l'entitat. Segons expliquen des del centre, la campanya solidària "està anant a molt bon ritme, amb una gran participació i tot fa pensar que s'aconseguirà arribar a l'objectiu proposat".