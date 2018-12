Girona prorroga un any el contracte de 30 anys a TMG a només 14 dies que caduqui

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona va aprovar ahir prorrogar la vigència de la societat municipal Transports municipals del Gironès (TMG) sota el risc que el servei de transport públic quedés aturat. El contracte datava l'inici d'operacions el 24 de desembre de 1988 i tenia una vigència de 30 anys. Quedaven doncs catoze dies per a la seva fi. La pròrroga és per màxim d'un any i ha de servir per tenir una avaluació definitiva «de la forma de gestió del servei de transport públic urbà de viatgers i l'establiment d'aquesta forma de gestió».

Tota l'oposició va criticar que l'equip de govern hagués hagut d'esperar fins a darrera hora per actuar malgrat que era conegut que hi havia data de caducitat. L'any 2015, l'Ajuntament va adquirir les accions que servien per tenir el 100% de la societat. Al juliol d'aquest any 2018, es va encarregar un estudi per avaluar quina pot ser la millor opció. Un document encara per finalitzar. A més de l'equip de govern de CiU, ERC-MES, la CUP-Crida per Girona i el PP hi van votar a favor, i el PSC i Ciutadans es van abstenir, per evitar que el servei pugui patir cap entrebanc.

Per ordre d'intervenció, Concepció Veray (PP) va parlar primer i va posar sobre la taula situacions semblants amb altres serveis, com la nova ràdio i va preguntrar a l'equip de govern «Què han estat fent?» durant el mandat. A continuació, Míriam Pujola (Cs), va lamentar que s'anés «tard i amb pressa». Manel Martín (PSC), va indicar que la seva formació veu «manca d'interés i previsió» en un equip de govern que va «sense rumb». Laia Pèlach (CUP- Crida per Girona), va indicar que la pròrroga és una conseqüència més «de la no gestió» de l'equip de govern i va lamentar que l'equip de govern hagi encarregat un informe per avaluar si la gestió pública és el model correcte. Al seu parer, quan hi ha externalitzacions, aquests estudis no es fan. Miquel Poch (ERC-MES), va assegurar «no entendre perquè s'ha hagut de fer a l'últim moment» i va indicar que ni tan sols es complirà l'exposició pública de trenta dies que requereix la tramitació d'aquest tipus d'acords. De fet, just després d'acabar el ple, estava prevista una reunió per poder modificar els estatuts de TMG i incloure-hi l'ampliació de durada del contracte.

Per l'equip de govern, Narcís Sastre (CiU), va recordar que no s'havia «començat a treballar fa quatre dies», va recordar que hi ha un estudi encarregat des del mes de juliol i va recordar que «quan decidim un model definitiu, volem tenir totes les dades sobre la taula». Va insistir en què TMG «és una història d'èxit» però va reiterar que «no ens podem precipitar» sense tenir tota la informació.

El servei d'aigua i els talls de llum

El ple va tenir altres moments de tensió, sobretot quan es va parlar del servei d'aigua i el d'electricitat. Pel que fa al primer, s'havia d'aprovar requerir a AGISSA per tal que presenti un inventari valorat de les instal·lacions del servei. Tots els grups hi van votar a favor, però algunes formacions es van mostrar crítiques. ERC i CUP van reclamar que es covoqui d'una vegada la Taula per l'Aigua. Martí Terés (ERC) va assegurar que ara mateix el compromís de gestió municipal de l'aigua «era un acte de fe». Laia Pèlach (CUP) va afirmar que l'Ajuntament podria haver-ho reclamat des d'almenys fa set anys, que és des que governa CiU. Sílvia Paneque (PSC) també va apuntar que l'equip de govern feia «retòrica» i que ja es podria haver fet abans. Míriam Pujola (Cs) va lamentar que durant anys no s'hagessin fet les actuacions previstes i, en canvi, AGISSA n'hagués fet altres unilateralment. L'alcaldessa, Marta Madrenas (CiU), va recordar que es tracta d'una qüestió que no és senzilla», que estaven fent un treball «rigorós» i que portar el requeirment al ple es feia per «transparència».

Respecte als talls de llum, els grups de l'oposició van lamentar que es reprodueixin a diari per diferents barris de la ciutat i van acusar l'equip de govern de no ser prou dur amb l'empresa Endesa. El debat es va produir per una pròrroga d'un servei a l'empresa per 1,4 milions d'euros. Martí Terés (ERC) va reclamar que el futur contracte tingui clàusules socials i ambietals. Lluc Salellas (CUP) va assenyalar els beneficis milionaris de l'empresa i que s'hagin fet «zero actuacions» per no haver de dependre d'Endesa. Sílvia Paneque (PSC) va recordar que passa a molts barris i per culpa de molts factors, per exemple, per les instal·lacions obsoletes. Míriam Pujola (Cs) va exigir una solució a uns talls inacceptables al segle XXI. Maria Àngels Planas (CiU) va assegurar que serien «contundents» i que «exigirien legalment totes les responsabilitats a l'empresa».