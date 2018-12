Josep Maria Noguer és reelegit president de l'eix comercial de Girona

Josep Maria Noguer ha estat reelegit president de l'agrupació de comerciants Girona Centre Eix Comercial per quatre anys més. La votació, celebrada en el marc de l'assemblea general de l'any, ha resultat unànime a favor de la figura de Noguer.

Des del punt de vista de l'agrupació, el president posa de relleu el repte d'aconseguir un associacionisme absolut. "Cal una conscienciació major per part del comerç que no està associat a la nostra agrupació de la màxima que la unió fa la força", diu. "De les campanyes promocionals que duem a terme se'n beneficia en bona part tot el comerç, sigui associat o no, i està clar que quants més siguem més capacitat d'actuació tindrem", afegeix Noguer.

Entre d'altres objectius, l'agrupació també s'ha marcat pels propers anys incrementar l'oferta de serveis que s'ofereix al soci com a palanca promocional dels negocis, mantenir les campanyes dinamitzadores que funcionen actualment i dissenyar-ne de noves per atreure nous perfils de consumidors i fidelitzar la clientela. En aquest marc d'actuacions, el president aposta també pel treball en aliança amb altres sectors econòmics de la ciutat en accions que condueixin a un benefici mutu.

En un altre ordre d'idees, Noguer apunta a l'objectiu de l'entitat de comunicar "amb intensitat" el valor de la xarxa comercial urbana per Girona i per a "qualsevol ciutat". Aquest valor, segons el president, es pot quantificar en termes d'ocupació, servei al ciutadà, atractiu turístic o en seguretat. "El comerç és un producte de la ciutat que hem de ser capaços de vendre com a destí turístic", assenyala.

"La qualitat, el tracte personalitzat o el fet de oferir productes singulars són trets distintius que marquen la diferència entre el comerç de proximitat, la gran superfície o les grans cadenes", expressa el president reelegit. "El turista demana un producte singular, atenció i assessorament. Vol comprar a Girona el que no trobarà a altres llocs", assegura.

En relació amb l'estat general del sector, el nou president parla del moment d'inflexió que viu el petit comerç arran i arreu, i també a Girona. "Han canviat els hàbits de compra i tenim un potencial de nous compradors que ens exigeixen estar presents a Internet i no obstant això, la venda per Internet i la venda a la botiga, són complementàries", opina Josep Maria Noguer.

Entre d'altres aspectes que afecten el sector, Noguer també subratlla la dificultat de conciliar la vida laboral amb la familiar, la llibertat de fer rebaixes a qualsevol època de l'any i la necessitat de formació. Malgrat això, destaca que el comerç, "entès des de la creativitat i el servei al client, amb una bona gestió al darrere, pot esdevenir un futur professional a qualsevol jove".

20 anys d'associacionisme

Girona Centre Eix Comercial ha celebrat aquest any el 20è aniversari de la seva creació. Avui dia és l'associació de comerciants de més dimensió de Girona. Representa prop de 250 comerços ubicats al llarg del bulevard comercial a cel obert que comprèn des del centre històric de la ciutat fins la zona de l'Eixample.

Treballa en diferents línies d'acció, d'una banda i sobretot té la funció de promocionar el comerç local, amb accions de caràcter dinamitzador que signifiquin un impuls econòmic de l'eix comercial i dels establiments adherits. D'altra banda, esdevé l'ens interlocutor del sector amb totes les administracions, agents socials i institucions d'àmbit econòmic, empresarial i social, i actua en la defensa del model comercial urbà i de les necessitats concretes dels negocis que l'integren. També destaquen els serveis i el suport que ofereix a les activitats i iniciatives dels socis i la seva implicació en els esdeveniments que es duen a terme a la ciutat "perquè som part essencial d'aquesta", afirma el seu president.

Del total dels establiments associats a l'agrupació, el gran gruix (un 32%), es dedica a la moda (inclou moda adults i nens, moda i complements i roba interior), el 13% són sabateries, el 6% són establiments d'alimentació, el 5% són negocis d'estètica, perruqueria, bellesa i perfumeries, un 5% pertany al sector del parament de la llar i regal, un 4% al sector de l'esport, un 4% al de les joieries i rellotgeries.

Les llibreries i papereries ocupen també el 4% i un 3% les òptiques, corresponent el 28% restant a establiments de diferents sectors d'activitat (joguines, informàtica, allotjament i restauració, articles de festa, estancs, farmàcia, entitats financeres i asseguradores, immobiliàries, disseny i comunicació, ganiveteria, gelateries, fotografia i agències de viatges).



La campanya de Nadal

El "Black Friday", seguit de la promoció online "Cyber Monday", coincidint amb l'encesa de llums a la ciutat, han marcat el tret de sortida de la temporada comercial del Nadal que pren força aquest mes de desembre, amb una campanya promocional centrada en el premi al consumidor a través de la compra. Destaquen els sorteigs de xecs regal i dels tortells de Reis farcits d'euros.

Per Noguer, aquest tipus de promoció és la que més atrau a la clientela i més agrada al soci perquè la despesa torna en forma de compra al comerç. "Els vals que regalem es poden bescanviar a qualsevol establiment associat fins a finals de gener i es poden gastar també en la temporada de rebaixes".

La campanya de Nadal va acompanyada dels "arbres dels desitjos" que es col·loquen a les portes dels comerços i d'altres atractius com el regal de les cartes de reis o d'entrades al Gran circ de Nadal". El 22 de desembre, a més, s'oferirà una gran cantada de nadales, a càrrec de corals gironines, a diferents carrers de l'eix comercial, de 17.00 a 20.00 hores.

Com cada any, CaixaBank, els comerciants i els restauradors de Girona han activat la campanya Nadal Solidari, que consisteix en destinar un euro a un projecte solidari per cada compra feta durant el desembre a través de la targeta Girona Comerç i Hostaleria de "Caixa Bank" als establiments associats a Girona Centre i a l'associació d'hostaleria de Girona.