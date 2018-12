L´escola Eiximenis estrena tot el pati amb més de deu mesos de retard

L'escola Eiximenis de Girona estrenarà demà el pati superior, després de més de 10 mesos de retard. Les obres van finalitzar la setmana passada i ahir el Departament d'Ensenyament ja va donar el seu vistiplau perquè es pugui utilitzar aquest nou espai d'esbarjo. Així ho va assegurar a aquest diari el regidor d'Educació i Esports, Josep Pujols.

Serà demà, però, quan els alumnes de l'escola Eiximenis estrenaran aquesta nova pista esportiva, ubicada a sobre del pati que està a nivell de carrer. «L'Ajuntament ens ha informat que ja podem utilitzar la pista superior, però per logística del centre l'estrenarem demà», explica el director de l'escola Eiximenis, Josep Margarit.

Amb aquesta obertura, es donen per finalitzades les obres de millora i ampliament del pati de l'escola; uns treballs que haurien d'haver finalitzat el passat mes de febrer, segons els càlculs inicials de l'Ajuntament de Girona. El retard de més de 10 mesos es deu a un seguit de millores que s'han hagut de fer en els nous equipaments, així com adoptar l'espai amb més mesures de seguretat.

A partir de demà el col·legi comptarà amb un pati de dues plantes. La part inferior, on s'hi van fer diferents millores, ja es va inaugurar el passat mes de març.

Un any i mig d'obres

Les obres van començar fa un any i mig (el juliol del 2017). Un dels objectius era modernitzar l'equipament, que patia alguns dèficits degut a la seva antiguitat, i ampliar la zona d'esbarjo. Després que el Govern es negués a cedir espai per a poder fer el pati més gros, l'Ajuntament de Girona va optar per construir un cobert amb una pista esportiva a sobre, amb la col·locació d'una malla perimetral i la construcció de dues escales d'accés.

Durant el període d'obres, el pati de l'escola Eiximenis es va traslladar a la plaça de l'U d'Octubre de 2017. Es van col·locar un seguit de tanques a la plaça, just al costat del col·legi, per delimitar la zona d'esbarjo provisional del centre. A partir del passat mes de març, però, els alumnes ja van poder jugar al nou pati inferior amb la inauguració d'aquest nou espai.

Per altra banda, la posada en funcionament del pati superior s'ha allargat fins avui després que els pares i mares dels alumnes de l'escola Eiximenis demanessin més mesures per garantir la seguretat dels nens en aquest espai. Davant d'això, Ensenyament i el consistori van acordar instal·lar una planxa microperforada per evitar cap risc en cas de caiguda d'algun escolar. Obres que han fet allargar la posada en servei del nou equipament.

Els treballs, que han permès fer un major aprofitament de l'espai a una escola que disposava de poc pati, han tingut un cost de 432.945 euros.