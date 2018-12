Madrenas reivindica Girona com a "model d´èxit"

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reivindicat Girona com a "model d'èxit" i ha subratllat que l'aposta per la independència "no ha estat cap llast" per al desenvolupament de la ciutat ni tampoc ha generat "fractura social".

"Som l'exemple pràctic que molts dels mantres econòmics i socials que es repeteixen des dels sectors més contraris a la independència són falsos", ha assegurat. Madrenas ha pronunciat aquest vespre una conferència defensant que la Girona dels anys vinents, on la ciutat ha de ser "una capital amb més pes dins un país nou", s'ha de construir des del consens. Per això, l'alcaldessa ha apel·lat al "pacte" i a "l'estil gironí de fer política" per bastir un projecte "inclusiu" que vagi "molt més enllà dels cicles electorals". No ha amagat, però, que entre els principals reptes hi haurà gestionar la mobilitat i lluitar contra la vulnerabilitat.

Coincidint amb els seus dos anys i mig de mandat, l'alcaldessa ha pronunciat aquest vespre la conferència 'Model Girona', on ha explicat quina és la seva visió del projecte de ciutat per als anys vinents. L'acte s'ha fet al Teatre Municipal de Girona.

D'entrada, Marta Madrenas ja ha volgut aclarir que aquest no era un acte electoralista, com li ha retret l'oposició. Sinó que, amb el discurs, ella volia explicar quina és la visió que té de la ciutat. Tant la d'ara com la de futur.

L'alcaldessa de Girona ha començat el parlament posant en relleu la feina que s'ha fet fins ara, que ha permès convertir Girona "en una ciutat madura i de progrés" que es posa "al servei del país per ser punta de llança global". Aquí, Madrenas ha esmentat tots aquells atributs que han fet de Girona "referent d'èxit global" (El Celler de Can Roca, el futbol, Temporada Alta, Temps de Flors...). A més, ha subratllat que, en els darrers anys, Girona ha guanyat població i pes econòmic, que han augmentat "els índexs de benestar" de la ciutadania i que la ciutat s'ha situat "al mapa de les ciutats d'Europa en àmbits com salut mental, drets humans, gestió de residus o cultura".

Marta Madrenas ha ressaltat que aquest "currículum" és fruit d'un "projecte col·lectiu i de consens" i ha agraït la implicació de tots els qui ho han fet possible: ciutadania, entitats, agents econòmics i institucions. "Aquest, per a mi, és el 'model Girona': construir els projectes i transformar els territoris amb consensos compartits", ha destacat l'alcaldessa.

Per això, de cara al futur, Madrenas ha volgut reivindicar l'esperit de diàleg per fer avançar la ciutat. "L'experiència ens demostra que el que cal és bastir un projecte el màxim d'inclusiu, que es fonamenti en la idea de pacte i que s'estengui molt més enllà dels cicles electorals", ha assegurat l'alcaldessa.

I aquí, Marta Madrenas ha reivindicat "l'estil gironí de fer política" perquè la ciutat continuï avançant i essent referent. "Cada partit polític té les seves prioritats i la seva agenda, però també crec que és evident que si Girona ha avançat tant com ho ha fet aquestes últimes dècades, ha estat gràcies a la capacitat d'entesa i no a l'enfrontament", ha assegurat.

I com a exemples d'aquests consensos, Madrenas ha esmentat la transformació del Barri Vell, el pla especial del qual "segurament ara tocarà revisar per garantir que no quedi sobrepassat pels nous contextos socials". O també, la creació de la Universitat de Girona (UdG) i el compromís per impulsar la cultura com a "dinamitzadora" de la ciutat.



Transformacions i reptes

Reprenent aquest fil, l'alcaldessa de Girona ha invocat el consens "com a base de les transformacions i els reptes que han de venir". I aquí, Madrenas no ha amagat que en els propers anys s'haurà d'afrontar "una nova i ingent transformació de la ciutat" a través de "polítiques desacomplexades" en àmbits com la sostenibilitat, la salut o l'educació "mitjançant la intel·ligència digital i les noves tecnologies".

Entre els reptes que caldrà afrontar, Marta Madrenas n'ha volgut destacar dos. Per una banda, la mobilitat. "Tots som conscients que hem d'avançar en convertir els vianants en els grans protagonistes del carrer, on avui hi tenim una excessiva presència del cotxe", ha dit l'alcaldessa.

I per l'altra banda, l'atenció als més vulnerables. "Cal situar les persones al centre de tot; amb la crisi hem vist més que mai com gent es quedava d'un dia per l'altre sense recursos, sense feina i sense casa", ha recordat Madrenas. "No es pot construir una Girona de consens sense vetllar per tots i cadascun dels qui en formem part, i aquest és el fil conductor més sòlid que ens uneix a tots, pensem com pensem", ha afirmat.

Aposta per la independència

L'alcaldessa tampoc ha amagat, però, que els darrers temps han vingut marcats per un context econòmic "molt difícil" i un de polític "d'una enorme complexitat". I aquí, Madrenas ha assegurat que el fet que Girona s'hagi convertit en "punta de llança de l'independentisme" no ha suposat cap fre per a l'avenç de la ciutat.

"I a més, podem estar orgullosos d'afirmar que això no ha generat cap fractura social", ha dit l'alcaldessa. I hi ha afegit: "Més enllà dels extrems, que es retroalimenten, la divisió d'opinions no ha posat en risc la cohesió social, que és sens dubte el nostre tresor com a país".

Madrenas ha refermat l'aposta per la República i ha dit que, de fet, la ciutat és "l'exemple pràctic que molts dels mantres econòmics i socials que es repeteixen des dels sectors més contraris a la independència són falsos". "Al contrari, exportem més que mai, atraiem noves empreses i generem noves oportunitats", ha afegit.

"Crec en la independència de Catalunya per molts motius; i el principal és per la possibilitat de fer un país nou, modern, adaptat a les necessitats d'avui", ha dit Madrenas. "I que en aquest país Girona siguem una capital amb mes pes, tinguem més capacitat d'influència i més marge d'aplicació de polítiques, per ser més competitius", ha conclòs l'alcaldessa.