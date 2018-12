Una quarentena d'activitats a Salt per les festes de Nadal i Reis

La programació a Salt durant els mesos de desembre i gener vinculada a les festes de Nadal i Reis inclou una quarentana d'activitats vinculades al Nadal i als Reis. Hi ha des de casals, fins a tallers, concerts i exposicions, entre d'altres activitats tradicionals i populars. D'entre totes aquestes, hi ha per exemple un concert de Nadal en benefici de Càritas Salt amb la Coral Tribana al Teatre (22 de desembre), la quina dels Marrecs al local de la colla castellera (22 de desembre), el pessebre vivent al pati de Cal Mut del Barri Vell (26 i 27de desembre), la representació dels Pastorets al Teatre (23, 25 i 26 de desembre), un tió solidari a la plaça Llibertat (28 de desembre), l'arribada de la princesa Samarcanda a la plaça 1 d'octubre (27, 28 i 29 de desembre), La Ruta de la Pau fins a l'església de Vilablareix (30 de desembre), les quines de cap d'any del Juguem a diferents patis d'escola (31 de desembre) o la cavalcada amb el campament i la xocolatada (5 de gener).