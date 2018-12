Madrenas manté que algun mosso es va extralimitar a Girona

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va assegurar dilluns, durant el ple municipal que veient les imatges hi havia «algun» Mossos d'Esquadra que el 6 de desembre va fer un «ús despropocionat de la força» i que es va «extralimitar» per contenir els manifestants antifeixistes.

Ho va dir en resposta a Lluc Salellas (CUP) que havia lamentat que l'alcaldessa no s'hagués solidaritzat amb els ferits per les càrregues policials. Madrenas va afirmar que alguna actitud de la policia «no era acceptable» i era recriminable» i que caldria «depurar responsabilitats». També va lamentar però, que alguns manifestants antifeixistes s'haguessin comportat en contra dels valors de «pacifisme i civilitat». En cap cas és compatible «la lluita intensa al carrer amb l'enginy i la intel·ligència» a la violència i l'agressivitat. No va respondre perquè les tanques que encerclaven la plaça de l'U d'octubre eren municipals.