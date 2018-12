El PP lamenta que els premis de la FPdGi no se celebrin l'any vinent a Girona

La portaveu del grup municipal del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, ha lamentat avui que els premis de la Fundació Princesa de Girona no se celebrin l'any vinent a Girona -se celebraran a Barcelona-, tal i com va anunciar ahir l'entitat. Veray ha assegurat que aquest fet "és culpa de l'activisme separatista de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas".

En aquest sentit, la portaveu del grup municipal del PPC al consistori ha criticat que "malauradament i tal i com denunciem des del Partit Popular des de fa molt de temps, Madrenas no actua com a alcaldessa de tots els gironins i gironines, i es comporta com una autèntica hooligan de l'independentisme".

"Lamentem profundament que l'alcaldessa no doni suport a la important iniciativa que porta a terme la FPdGi i que no sigui conscient que amb els pals a les rodes que ha posat en els últims anys a la celebració dels premis anuals a la ciutat, perjudica tant la imatge de Girona com la seva projecció internacional", ha afegit.

Per últim, Concepció Veray ha lloat la tasca de la Fundació Princesa de Girona, assegurant que "des de l'any 2009 és un referent en el suport al desenvolupament professional i personal dels joves del nostre país". "Esperem i confiem que en un futur pròxim els premis es puguin tornar a celebrar amb total normalitat a la ciutat de Girona", ha conclòs.