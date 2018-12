Nova Unitat d'Oncologia a la Clínica Bofill per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer

La Clínica Bofill de Girona i l'IOB Institute of Oncology han tancat un acord per crear una nova Unitat d'Oncologia. L'objectiu és donar una millor qualitat de vida als pacients amb càncer i per tant, augmentar les possibilitats de curació de la malaltia. A més, a través d'aquesta col·laboració entre les dues entitats, també es busca disminuir els efectes secundaris que tenen els tractaments per combatre el càncer. Des del centre gironí destaquen que a partir d'ara treballaran de forma coordinada amb l'IOB per oferir la màxima qualitat mèdica i assistencial als pacients. El responsable de la Unitat d'Oncologia de la Clínica Bofill, Rafael Fuentes, explica que era "molt necessari" enfortir aquesta àrea per aquells pacients que tenen una mútua privada i que pateixen la malaltia.

Fuentes concreta que es farà des d'un punt de vista multidisciplinari. "Estarà format per metges oncòlegs, cirurgians, radiòlegs, radioterapeutes i investigadors, entre altres professionals", ha assenyalat. Per la seva part, el director general de l'IOB Institute of Oncology, Jordi Martí, remarcat que la institució aportarà "l'excel·lència i la qualificació dels professionals, així com l'accés a assajos clínics i incorporació de totes les innovacions en el camp de l'oncologia".

En aquest sentit, el director mèdic i coordinador de la Unitat d'Assaigs Clínics de l'IOB Barcelona, José Manuel Pérez, recorda que en l'àmbit privat l'institut ofereix als pacients una atenció "d'excel·lència i de qualitat". "Comptem amb totes les unitats oncològiques especialitzades molt semblant al model d'un hospital públic", assenyala.

Per això, explica Pérez, "cal treballar perquè els pacients que tinguin una mútua privada puguin seguir tractant-se en una clínica privada, però amb el mateix rigor que ho tracten els grans hospitals públics i els centres oncològics de nivell fora de la sanitat privada".

A la Unitat d'Oncologia es treballa a través d'una única història clínica que proporciona al professional una visió integral de la malaltia, juntament amb tots els serveis necessaris per al seu abordatge com a consultes externes, tractaments oncològics, cirurgia, consell genètic i assajos clínics.

L'IOB Institute of Oncology – antic institut Baselga - és una organització mèdica pionera a Espanya que trasllada models implantats amb èxit en països com Estats Units, tant per l'atenció multidisciplinària com per la garantia d'accés als últims avanços científics i tecnològics. La institució la van fundar els doctors Josep Baselga i Josep Tabernero l'any 1998.