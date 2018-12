Girona admet que la pressió policial desplaça els menors a altres barris

El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha admès que les actuacions policials que s'han dut a terme els darrers mesos a diferents barris de la ciutat amb diferents grups de joves han tingut bons resultats però que, problablement, han provocat un cert desplaçament del «problema» a altres punts de la ciutat. Aquestes actuacions s'han centrat als barris de Sant Narcís (inclosa la zona de l'estació del tren), Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

Ara un dels focus d'atenció és a l'entorn del parc del Migdia i els habitatges a les antigues casernes. Berloso indica que es tracta d'un tema «complicat i complex» i que les solucions no poden ser només policials.

Queixa del PP

Eduard Berloso va admetre aquest possible desplaçament arran d'una pregunta de la portaveu del PP, Concepció Veray,que va apuntar que els veïns a l'entorn de les casernes i la biblioteca Carles Rahola del carrer Emili Grahit estan «preocupats» i consideren que «el problema ha anat a més». La regidora popular ja havia portat aquest tema al ple municipal de Girona durant la sessió corresponent al mes de novembre.

En resposta a l'edil del PP gironí, el regidor de seguretat ha indicat que a finals d'any o a inicis de l'any vinent hi ha prevista una reunió amb els veïns que hi ha als blocs de pisos de les casernes.

Aquesta però no serà l'única reunió per tractar de trobar solucions relatives als joves no tutelats que hi ha a Girona. Ja s'està fent feina discreta, amb trobades que no s'han fet públiques i, properament, està prevista una reunió amb molts actors implicats.

Serà aquest mateix divendres i està prevista l'assistència de representants de la Federació d'Associacions de Veïns i de diferents barris de la ciutat, del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Municipal, de l'àrea de Seguretat de l'Ajuntament, i dels serveis socials tant de la Generalitat com del consistori gironí.

D'aquí està previst escoltar les preocupacions veïnals i valorar les accions que es poden portar a terme. Es preveu que en puguin sortir mesures per anar treballant encarades no només al tema policial sino també a la medicació. Una primera reunió d'aquest tipus ja va tenir lloc fa unes setmanes.