La inauguració de la 35a exposició de pessebres es farà dissabte

L'Associació de Pessebristes de Girona torna a portar la tradició de fer el pessebre a la ciutat de Girona amb la la 35a exposició de pessebres. La mostra serà, com en els darrers anys, a l'Espai La Carbonera a la pujada de Sant Feliu. L'exposició estarà oberta del 15 de desembre al 6 de gener de 17.30 hores a 20.30 hores, a excepció del dia de Nadal que estarà tancat. La inauguració de l'exposició tindrà lloc el mateix dissabte 15 de desembre a les 19.30 hores a l'Espai La Carbonera.

Com cada any, també, s'organitza el 31è concurs Arcàngel de la Catedral de pessebres artístics i populars on entitats o particulars hi poden participar. Un jurat qualificador visitarà els pessebres inscrits durant els dies 27 i 28 de desembre de 16.00 hores a 21.00 hores, i l'entrega de premis tindrà lloc el 7 de gener a les 19.30 hores a la Sala d'Actes de la Fontana d'Or.

Bones festes i feu pessebre!