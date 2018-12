Neix el Girona Comedy Festival amb Toni Albà, Barragan, Jaimito Borromeo i Marianico el Corto

La Cúpula de les Arts acollirà aquesta primavera un nou festival amb l'humor com a eix central. Sota el nom de Girona Comedy Festival, l'equipament privat comptarà amb un espectacle únic dels còmics Barragan, Jaimito Borromeo i Marianico el Corto. El 30 de març Toni Albà serà l'encarregat d'arrencar amb la programació del certamen humorístic amb l'espectacle 'Audiència i-real', en què representa al rei emèrit Joan Carles I. El promotor d'aquest equipament, Genís Matabosch, també ha anunciat que una setmana abans de començar el festival, la Cúpula de les Arts acollirà al "monologuista més taquiller de l'estat espanyol", Goyo Jiménez.

A més, el promotor de la carpa també ha defugit de les crítiques que ha rebut l'equipament pels sorolls i ha recordat que "cap dels espectacles s'ha acabat més tard de les onze de la nit".

Monòlegs, gags i humor seran els protagonistes de la programació d'aquesta primavera del Girona Comedy Festival que està organitzat per Circus Arts Foundation i es celebrarà a la Cúpula de les Arts. El festival arrencarà el dissabte 30 de març amb Toni Albà, que es posarà en el paper del rei emèrit Joan Carles I en l'espectacle 'Audiència i-real'.

L'endemà serà el torn d'un dels espectacles que tan sols es podrà veure a Girona, que és el retrobament de Barragan, Jaimito Borromeo i Marianico el Corto. Els tres còmics van coincidir al programa de televisió 'No te rías que es peor' emès entre el 1990 i 1995. El president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, ha detallat que aquest retrobament l'han gestionat des del mateix festival i per tant "és una proposta que no està en gira".

El festival d'humor també comptarà amb Edu Soto (5 d'abril), el monologuista JJ Vaquero (20 d'abril), l'andalús El Sevilla (21 d'abril) i tancarà amb el mag i humorista Luís Piedrahita (22 d'abril). Matabosch ha detallat que la programació busca "un equilibri entre diferents maneres d'entendre l'humor".

De fet, el promotor de la Cúpula de les Arts ha detallat que l'objectiu de la programació d'aquest equipament és "acostar-se a l'espectador" sense tenir en compte "diferències entre classes socials" com pot passar en d'altres esdeveniments que es fan a la ciutat. A més, Matabosch confia que aquests espectacles omplin un buit de programació que hi ha actualment a Girona i això fa que molta gent hagi d'anar a Barcelona.

Les entrades per al festival ja estan a la venda i es mouen entre els 12 i 24 euros. De tota manera, els organitzadors han recordat que la carpa ofereix molta "proximitat" entre el públic i l'artista i per això garanteix una connexió entre els espectadors i l'artista tan amb els de l'última fila com els de la primera.



Goyo Jiménez també passarà per la Cúpula



D'altra banda, el monologuista Goyo Jiménez també actuarà a la Cúpula de les Arts el diumenge 24 de març, una setmana abans de l'inici del festival. Matabosch ha recordat que es tracta del "monologuista més taquiller de l'estat espanyol" i per això fins a última hora no han pogut tancar l'actuació del còmic a Girona.

Jiménez oferirà al públic l'espectacle 'Aiguantulivinamérica 2'. En ell mantindrà les comparacions de la vida idealitzada dels Estats Units amb el modus vivendi de l'estat espanyol, des d'un punt de vista humorístic.



Matabosch treu ferro a les queixes dels veïns



La Cúpula de les Arts ha generat expectativa als veïns de la zona, però també malestar. Alguns dels habitants han manifestat queixes pels sorolls que provoca el nou equipament. Davant d'aquestes crítiques, l'impulsor de la carpa ha afirmat que "mai cap dels espectacles s'ha acabat més tard de les onze de la nit", tot i tenir llicència fins a dos quarts de dues de la matinada.

A més, Matabosch ha tret ferro a les queixes assegurant que compten amb una "programació molt puntual", i per exemple ara hi haurà tot un mes sencer sense cap funció. Tot i així, el promotor de l'equipament ha recordat que tenen un "limitador acústic" que els impedeix passar dels decibels permesos i, a més, tot el so queda enregistrat per poder comprovar si s'han superat els nivells legals o no.

Per acabar, Genís Matabosch ha recordat que la Cúpula de les Arts és un equipament cultural que no té cap subvenció "ni pública, ni privada" i que tira endavant gràcies a la inversió inicial dels promotors i de les entrades dels espectacles que es van programant. Per això creu que "no mereixem aquesta actitud" per part d'un "grup reduït" de persones que estan en contra de la carpa.