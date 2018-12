L´oposició de Salt firma per eliminar la restricció de gossos en certs espais públics

Un grup veïnal de Salt portarà al ple del pròxim dilluns una moció per reclamar que s'elimini la prohibició de la presència de gossos en 13 espais de la vila, així com una remodelació dels pipicans. La mesura compta amb el suport de tots els partits de l'oposició: CiU, PxC, Ciutadans, PSC, Canviem Salt i els regidors no adscrits i militants del PDeCat. És per aquest motiu que si tot surt com està pronosticat, la moció podria tirar endavant sense els vots del govern de Salt (ERC i IpS-Cup).

La mesura arriba després que el passat mes de juny, l'Ajuntament de Salt col·loqués 13 cartells a diferents espais públics municipals on es prohibeix la presència de gossos per tal de «garantir-ne la salubritat i la higiene i protegir els infants». Un grup de veïns afectats per la mesura es va reunir amb els diferents partits municipals. «També ens vam trobar amb l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, però no vam arribar a cap acord», explica Xavier Prats, portaveu del grup. És per aquest motiu que ara porten la qüestió al ple de l'Ajuntament de Salt, que tindrà lloc el pròxim dilluns.

Els veïns també denuncien en aquesta moció la deixadesa en la qual es troben els cinc pipicans que hi ha a la vila. «Està bé que es prohibeixi la presència de gossos en certs espais de Salt però, aquesta mesura ha d'anar acompanyada d'una adequació dels pipicans», explica Prats. Entre diferents millores, demanen arreglar les tanques dels pipicans actuals i que aquestes siguin més altes perquè no s'escapin els gossos; incorporar fonts adaptades a les mascotes; millorar la il·luminació; i fer el manteniment, neteja i desinfecció «quan toca». «Fer aquests canvis requereix una mínima inversió», apunta Prats.

Actualment Salt compta amb cinc pipicans, dos d'ells, els més grans, estan situats al Parc Monar i a l'esplanada del costat del cementiri de Salt. «Aquest darrer està totalment abandonat, ningú hi va perquè queda lluny del nucli urbà», explica Prats.

Lluitar contra l'incivisme

Per altra banda, a la moció també demanen establir mesures que lluitin contra l'incivisme «posant agents cívics durant tot l'any» perquè puguin «fer lectures de xip». També volen que es senyalitzin itineraris canins per on es pugui passejar els gossos deslligats. Proposen la Devesa de Salt.