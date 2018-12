Ayats exposa que Girona necessita un govern que impulsi plans «creïbles»

El candidat a l'alcaldia d'Esquerra Girona, Quim Ayats, considera que la ciutat «necessita un canvi de govern que impulsi un pla de treball amb projectes creïbles». Així ho va manifestar ahir durant la xerrada Capitals republicanes, capitals de progrés, que va compartir amb el candidat d'Esquerra Barcelona, Ernest Maragall.

El candidat de Girona va recordar com projectes com la Devesa, la carretera Barcelona o el pla de les Pedreres estan a dia d'avui encara encallats com fa 10 anys. Ayats va destacar que cal «un nou model de ciutat» i que aquest passi per «treballar en xarxa, transversalment, de la mà dels barris i de tota la seva gent i de les entitats».

El grup municipal també va fer una picada d'ullet al «projecte de consens» que va dir Madrenas que és Girona. Ayats va exposar que si ells diuen que «Girona l'hem de fer entre tots i totes, ho diem perquè som així i perquè ens ho creiem». Per altra banda, el candidat d'ERC va destacar l'educació i la mobilitat com les principals línies estratègiques del seu projecte de ciutat.

Una cinquantena de persones van participar ahir en la xerrada que va obrir el candidat a l'alcaldia d'Esquerra de Barcelona, Ernest Maragall. Aquest va explicar que les eleccions municipals del pròxim mes de maig són una oportunitat per «explicar els rols de les ciutats i els ciutadans a la República catalana». «Hem d'omplir de contingut aquest concepte», va matisar Maragall.