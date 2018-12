El busos de Girona es mantenen com els més cars darrere de Madrid i Barcelona

Girona continua tenint les tarifes d'autobús més cares de l'Estat i en la majoria de casos només superades per Madrid i Barcelona en diferents modalitats d'abonaments. El darrer estudi realizat per FACUA-Consumidors en Acció, amb preus de l'any 2018, posa de relleu una diferència del 244% en el preu del billet senzill en autobús urbà entre els 38 municipis analitzats.

Si s'analitzen els viatges en autobús amb abonament o targeta amb transbord de deu viatges o un tipus de targeta moneder semblant, la mitjana de les ciutats estudiades és de 0,785 euros per viatge. A la ciutat de Girona la quantitat puja fins a 1,07 euros per trajecte i, per tant, cada viatge costa 0,285 euros més que la mitjana de les poblacions estudiades. Girona només és superada per Madrid (1,83). A Barcelona se situa en 1,02 euros. En l'altre extrem, els viatges més barats en aquesta modalitat corresponen a les ciutat de Logronyo (0,53), Salamanca (0,59) i Toledo (0,64).

Un altre apartat que analitza l'estudi fa referència als abonaments mensuals. La mitjana estatal se situa en els 36,99 euros per abonament. A Girona el preu és de 46,15 euros. Per tant, els gironins paguen uns nou euros més. Girona només és superada per la ciutat de Madrid (54,60) i la de Barcelona (54,00). L'abonament mensual més econòmic és de 20 euros a Ciudad Real i de 22,05 euros a Salamanca.

Pel que fa al bitllet senzill, la mitjana estatal és de 1,257 euros el trajecte. A Girona però, es paguen 1,40 euros. Els gironins doncs, paguen uns 0,14 euros més per cada viatge amb aquesta modalitat respecte de la mitjana. El de Girona, es tracta d'un preu només superat per Barcelona (2,20 euros), Madrid (1,50), Palma de Mallorca (1,50), Tarragona (1,50), València (1,50), Valladolid (1,50) i Alacant (1,45). En canvi, a Lugo el preu per fer un trajecte amb un bitllet senzill és de només 0,64 euros. FACUA entén que, en ser el bitllet senzill una modalitat de viatge que «utilitzen normalment usuaris no habituals, és raonable que el seu preu tingui un caràcter dissuasori, per tal d'ajudar a sufragar el conjunt del sistema».

Sense bus nocturn

Girona no apareix al bloc de la tarifa nocturna d'autobús perquè la ciutat no ofereix aquest servei. Sí que és cert que hi ha una proposta pendent d'analitzar a la Taula de Mobilitat arran de la moció de les joventuts d'ERC aprovada fa uns mesos, amb la idea aque es pugui posar en funcionament un sistema de transport nocturn.

El fet que moltes poblacions congelin les tarifes fa que les llistes siguin molt semblants a anys anteriors. Només cinc localitats han aplicat augments en alguna o en totes les modalitats. Són Arrecife (Lanzarote), Barcelona, Bilbao, Jaén i Toledo. Per contra, només una ha abaixat alguna tarifa. És Santa Cruz de Tenerife que ha rebaixat la targeta mensual un 11% respecte a l'any anterior. És en aquest sentit que la posició de la ciutat de Girona en aquest rànquing no és nova.

Abonaments i descomptes

Cal posar sobre la taula, però, que a banda d'aquests preus, Girona ofereix diferents descomptes que rebaixen els preus estudiats per Facua. Hi ha la targeta Bus 25 per a les persones empadronades a la ciutat que tinguin entre 19 i 25 anys i on 30 viatges costen 12,50 euros (vàlids per 30 dies). A banda, la targeta Bus 65 (per a ciutadans d'entre 65 i 69 anys) és gratuïta si es compleixen unes condicions econòmiques. Per als majors de 70 anys, la targeta Bus 70 és gratuïta per als empadronats a la ciutat de Girona.

Entre altres descomptes, els universitaris poden fer 380 viatges per 110 euros; els empadronats a Girona d'entre 13 i 18 anys tenen la targeta Bus 18 a 6,5 euros per 30 viatges; els infants de 4 a 12 anys tenen la T-12 gratuïta (tot i que el cost d'emissió i gestió de la targeta és de 35 euros) i els menors de 4 anys entren gratis. A més, les famílies nombroses i monoparentals tenen una reducció de preus del 20% en la categoria general i del 50% en l'especial.