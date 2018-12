La CUP critica que el govern de Madrenas no ha engegat cap projecte amb «consens»

El regidor de la CUP, Lluc Salellas, critica que l'alcaldessa Marta Madrenas exalti Girona com un projecte de consens ciutadà quan el seu govern no ha «liderat cap proposta estratègica de ciutat amb un treball obert amb l'oposició i les entitats de la societat civil». Així ho explica el cupaire en un comunicat.

La crítica arriba després que Madrenas oferís dilluns una conferència al Teatre Municipal per explicar el seu model de ciutat. Un discurs on va exposar que Girona és un «projecte col·lectiu i de consens ciutadà entre ciutadania, entiats, agents econòmics i institucions» i va posar en valor els «èxits» de la ciutat . Paraules que no han agradat a la formació cupaire. «Set anys de gestió i, especialment els tres de Madrenas, han sigut l'antítesi de paraules com ara consens, barris i persones», destaca Salellas.

El regidor de la CUP corrobora que el govern de Madrenas mai els ha «convidat» a treballar en una estratègia comuna, sinó que «han tirat sempre pel dret com si regentessin una majoria absoluta que gironines i gironins no els havien donat». Posa com a exemples que «cap dels canvis en els convenis laborals de l'Ajuntament han estat aprovats per consens amb tots els representants dels treballadors» i que la ràdio pública ha estat acordada amb PP i Cs únicament. També destaca el «retard» del Pla de Mobilitat, les taules sectorials i els Consells municipals «convocats a destemps» i el transport públic que «penjava d'un fil amb una renovació de servei a l'últim minut».

Salellas també critica que Madrenas parlés de barri i de ciutadans quan «el Parc Central i l'entorn de l'estació ha quedat a mig fer, l'entrada sud continua sense una proposta integral, els plans de barris han anat quedant arraconats» i els pressupostos participats «s'apaguen any rere any». Conclou l'escrit exposant que l'atur a Girona disminueix però, el lloguer ha incrementat «exponencialment», així com els pisos turístics. «No hi ha Model Girona, sinó una ciutat que fa anys que no es pensa ni des del consens ni a llarg termini; tampoc des dels barris ni a través de les persones», exposa Salellas.