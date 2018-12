Els exprofessors del Xifra denuncien falta de diàleg en el nou institut de Sarrià

L'Associació d'exprofessors de l'Institut Narcís Xifra critica la falta de diàleg amb la comunitat educativa en la decisió d'Ensenyament de crear un nou institut a Sarrià de Ter per la «pèrdua de prestigi i segregació» que pot provocar al Xifra. El col·lectiu se suma així a les queixes que el claustre de professors del centre de Pont Major va manifestar fa unes setmanes i que anaven en la mateixa línia.

El col·lectiu legitima el nou centre però considera que aquesta decisió «presa de manera ràpida i sense cap consulta al centre, a les escoles de l'entorn, a les AMPAs o associacions de barri» pot perjudicar greument el prestigi i qualitat del Xifra. Matisen que tampoc s'ha comptat amb l'opinió del Consell Escolar Municipal (CEM) de Girona, organisme d'àmplia participació que ha realitzat estudis sistemàtics sobre les necessitats d'escolarització de Girona i l'entorn.

«Amb les mesures que es volen aplicar, deixant reduïda l'ESO del Xifra de 4 a 2 línies» per la pèrdua d'alumnes que aniran a Sarrià, «es provoca inevitablement una situació de desequilibri social en la composició de l'alumnat que tan sols pot portar a un situació de segregació i marginalitat», denuncien.



Estudiar a fons les conseqüències

Els exprofessors posen de manifest que aquesta decisió pot perjudicar «el prestigi que té l'institut Narcís Xifra», el qual «és fruit d'una llarga trajectòria i del treball de molts professionals». També exalten el projecte educatiu del centre que treballa per «la integració de nivells educatius molt diversos orientats a la formació integral dels alumnes amb cura per oferir el ventall més ampli possible que faci efectiva la igualtat d'oportunitats». Una tasca que ara es podria veure afectada, segons exposen, amb l'obertura el curs que ve de l'Institut de Sarrià.

Davant d'això, el col·lectiu demana que s'estudï «a fons les implicacions i els efectes de desequilibri educatiu» que pot generar el nou centre a la zona de Pont Major i al Xifra.