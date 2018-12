Madrenas sobre el trasllat dels Premis FPdGi: «Si el rei no demana disculpes, no se'ls ha de cedir cap equipament»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que la decisió de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) de portar els premis anuals del 2019 a Barcelona, fins a cert punt, li provoca indiferència. "És una entitat privada i poden anar allà on els convingui", afirma. Ara bé, Madrenas sí que deixa clar que la ciutat no cedirà cap equipament perquè l'entitat hi faci la gala fins que Felip VI no demani disculpes pel discurs "lamentable, injust i condemnable" que va fer després del referèndum. Madrenas no dona cap importància a la decisió de la FPdGi de traslladar els guardons, però sí que deixa clar que el monarca no és benvingut. "Jo no faré mai homenatges a algú que ha fomentat que s'apliqui la repressió damunt la ciutadania", insisteix.

A principis de setmana, la FPdGi anunciava que l'any vinent la gala d'entrega dels premis se celebrarà a Barcelona. I que no es farà a finals de juny (com era habitual) sinó de novembre. L'entitat explicava que la cerimònia d'entrega dels guardons es farà coincidir amb la celebració dels deu anys de la fundació, i que serà l'acte central d'un programa que durarà dos dies.

De totes maneres, la decisió de la FPdGi arriba després que, aquest any, i per primer cop, la gala s'hagi hagut de celebrar fora de Girona. L'Ajuntament va denegar la petició de fer l'entrega de premis a l'Auditori, amb el pretext que s'hi feien obres i la zona estava empantanegada. Els guardons es van entregar al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès), propietat dels germans Roca.

Sobre la decisió d'endur-se els premis del 2019 a Barcelona, l'alcaldessa recorda que la FPdGi és una entitat privada, i que per tant, poden anar "on els convingui". "Ni estic satisfeta ni no ho estic", diu Madrenas, amb indiferència. "Ho estaria si veiés que Felip VI s'adonés que no està essent demòcrata", hi afegeix.

L'alcaldessa recorda que, a Girona, el monarca espanyol no hi és benvingut. I que el consistori no cedirà cap equipament públic perquè s'hi celebri un acte on ell hi assisteixi fins que "no demani disculpes" pel discurs "lamentable, terrible, injust, desafortunat i condemnable" que va pronunciar el 3 d'octubre de l'any passat, dos dies després del referèndum.

"Allò que va fer va ser molt greu, perquè va promoure la repressió i un 'A por ellos' arreu d'un territori que només vol exercir el seu dret a vot", ha afirmat l'alcaldessa. L'alcaldessa també recorda que aquesta visió és compartida per la majoria del ple municipal. I que el darrer exemple, precisament, va tenir lloc aquest dilluns, quan divuit dels 25 regidors van aprovar la moció de la CUP per revocar l'adhesió de la ciutat a la monarquia espanyola (aprovada el 1975).



Demanar perdó



"El seu pare bé que va demanar perdó i va admetre que s'havia equivocat", ha dit Madrenas, recordant l'episodi del rei emèrit Joan Carles I amb la cacera d'elefants. Per això, més que valorar el trasllat dels Premis FPdGi, l'alcaldessa insisteix en què, allò que caldria, és que Felip VI demanés perdó "i decidís apostar per la democràcia".

"Però no crec que ho faci mai, i per això la monarquia té la imatge que té; a Catalunya ja ha quedat clar que som clarament republicans, i ara a altres llocs d'Espanya crec que també". Per últim, Madrenas ja avança que no deixaran de trobar "fórmules enginyoses i imaginatives" –com la de les obres- per no cedir equipaments públics perquè s'hi celebrin actes on assisteixi el monarca. "Jo no faré mai homenatges a algú que ha fomentat que s'apliqui la repressió", conclou l'alcaldessa de Girona.