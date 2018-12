Més de 1.200 alumnes de Girona participen al concurs "Fem el fanalet"

Fins a 1.240 alumnes de catorze centres escolars de Girona han participat avui en la 25a edició del concurs "Fem el fanalet per anar a esperar els Reis", que organitzen conjuntament l'Ajuntament de Girona i els Manaies de Girona, i que compta amb el patrocini d'Hipercor. Aquest matí s'han lliurat els premis al Pavelló de Palau II, en un acte que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; del regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Cristobal Sanchez; i de representants dels Manaies de Girona, del centre comercial Hipercor, i de l'Escola Municipal d'Art.

Al llarg de totes les festes, l'Ajuntament de Girona exposarà els fanalets participants per reconèixer així el treball que fan els infants i les escoles, i amb la voluntat que ho puguin compartir amb els seus familiars i amics i amb tota la ciutadania. En aquesta ocasió, la mostra es podrà veure al pati d'entrada del consistori municipal i tots els fanalets estaran il·luminats amb l'objectiu de donar-los més visibilitat ara que es compleixen 25 anys de la iniciativa.

Com és habitual, el concurs ha comptat amb la participació d'alumnes de P3, P4, P5 i 1r de primària de les escoles Bell-lloc del Pla, El Bosc de la Pabordia, Carme Auguet, Eiximenis, Font de l'Abella, Joan Bruguera, Les Alzines, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, Pericot, Sagrada Família, Santa Eugènia i Vila-roja, que han preparat durant les últimes setmanes els seus fanalets per anar a esperar els Reis el proper 5 de gener. El toc musical l'ha posat l'animador infantil Jordi Tonietti, que ha estat l'encarregat d'amenitzar l'activitat i de cantar algunes cançons preparades especialment per celebrar l'efemèride.

A més, durant aquesta setmana, un patge reial ha visitat les escoles al capdavant del jurat format per representants de l'Ajuntament de Girona, del món artístic gironí, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, d'Hipercor i de Manaies.

El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles i que contribueix a preservar i continuar aquesta tradició tan gironina de donar la benvinguda als Reis de l'Orient amb un fanalet. També fomenta la participació en les festes i tradicions de la ciutat i vol mantenir viva la cançó de "Visca els tres Reis".