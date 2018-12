Vuit instal·lacions formaran part de la festa de la llum de Girona

Vuit instal·lacions formaran part de la segona edició de la festa de la llum Vibra de la ciutat de Girona. Es podran veure entre el 21 i el 23 de desembre des de les cinc de la tarda i fins a les deu de la nit. Dos dels projectes més espectaculars seran l'enllumenat arquitectònic al pont de Pedra i l'espectacle de llum, música i aigua a la zona del pont de Sant Feliu.

La festa de la llum és l'element central de la programació d'activitats de Nadal que ha organitzat l'Ajuntament de Girona amb 250 propostes, pensades per a un públic familiar. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha especificat que aquestes festes es tornaran a viure "amb el cor encongit" per la situació que viu el país i per això ha enviat tot el seu "escalf i solidaritat" als presos i exiliats.

La segona edició de la festa de la llum Vibra que es celebra a la ciutat de Girona es convertirà en l'element central de les activitats de Nadal que proposa l'Ajuntament. Fins a vuit instal·lacions formaran part d'aquest esdeveniment que es podrà veure entre el 21 i el 23 de desembre des de les cinc de la tarda i fins a les vuit del vespre, en diferents punts de la ciutat.Un dels projectes que aixecarà més expectació és l'enllumenat arquitectònic del pont de Pedra. També hi haurà un espectacle que combinarà aigua, llum i música titulat 'El desmai de l'Onyar' i que es podrà veure a la zona del pont de Sant Feliu.

Al parc Central s'hi instal·larà un fotoreclam multimèdia i un escenari gegant que jugarà amb la por a fer el ridícul. El mercat de La Volta, al barri de Sant Narcís, hi haurà el projecte 'Arxipèlag' i a la Casa de Cultura, l'exposició 'Foroba Yelen'. Al Bòlit_Pou Rodó hi haurà tota una revolució LED.A part dels projectes expositius, dins de la programació de la segona festa de la llum s'ha organitzat una jornada tècnica. En ella, a part de presentar els projectes innovadors del Vibra 2018, també es reflexionarà sobre el paper de la llum i com aquesta pot transformar les propostes artístiques.

Una programació familiar

La festa de la llum és part del programa d'activitats que proposa l'Ajuntament de Girona durant aquestes festes de Nadal. En total hi ha fins a 250 activitats, algunes d'elles molt arrelades a la ciutat com ara el Lleuresport, la pista i el tobogan de gel o la representació d''Els Pastorets'. També hi ha tallers per fer tions i fanalets o espectacles de màgia i teatre.

L'alcaldessa de Girona ha dit que la programació vol impulsar unes festes que, sobretot, són familiars. Però que aquest any, com també va passar al 2017, es viuran "amb el cor encongit" per la situació que viu el país, i que és especialment "duríssima" per als independentistes presos. Per això, Marta Madrenas ha volgut mostrar tot el seu "escalf i solidaritat" amb els presos i exiliats, i ha dit que tant ella com l'equip de govern de Girona estan al costat d'aquells qui han decidit fer vaga de fam, i dels qui els recolzen fent dejunis.